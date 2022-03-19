賴清德參拜台東南清宮　感謝國人一起打拼「讓國際看見台灣」

▲賴清德參拜南清宮。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德19日赴台東參拜「南清宮」，致詞時表示，台灣每一個人的努力打拼，讓國際社會看見台灣的防疫表現及經濟成就，美國也向國際社會傳達與台灣等理念相近國家共同合作的立場，他期盼大家持續打拚，讓我們的國家越來越進步。

賴清德致詞時表示，他很高興再次來到南清宮參拜，尤其是今天看到許多來自台南的鄉親，讓他內心感到相當溫暖。他除了向保生大帝祈求地方平安，也祈願國家風調雨順，讓疫情早日過去，地方繁榮發展。

賴清德指出，政府很關心農業議題，日前他跟農民購買了多箱釋迦，蔡總統也指示行政院要盡量幫忙台東的釋迦農，不要因為中國大陸暫停台灣鳳梨及釋迦等農產進口，造成農民生活困難。因此，農委會不僅協助相關部會促銷農產品，也提出長期解決方法，以及未來對策。希望台灣的農產品，未來除了外銷大陸，也可以外銷給其他國家，讓農民放心。

賴清德強調，因為大家的努力，我們國家有多項成就。第一個就是防疫的成就，現在全世界得到COVID-19的患者已經超過4億多人，不幸失去寶貴性命的有600多萬人，台灣由於大家的努力，防疫成績很好，受到國際社會的肯定。他也呼籲大家趕快去施打疫苗，尤其是第三劑追加劑，才能確保國人的健康與安全。

賴清德提到，因為我們守住了疫情，也守住了經濟，台灣已經連續20幾個月外銷正成長，我國去年經濟成長表現良好，是亞洲四小龍第一。此外，我們國民所得已達3萬3千多美元，台灣經濟發展得好，創造許多投資，也增加許多就業的機會，人民薪資也逐漸提高。

賴清德談及，這次俄羅斯侵略烏克蘭，美國拜登總統也在第一時間指派代表團前來台灣，讓台灣社會了解美國堅定支持台灣。事實上，台灣與美國共享民主、自由、人權等普世價值，美國也向國際社會傳達了，將與日本、印度、澳洲及台灣共同合作，維持亞太地區的和平穩定。

展望未來，賴清德表示，台灣每一個人打拚所累積出來的經濟成就，國際社會都看到了，「大家一起打拚」，讓國家越來越進步。