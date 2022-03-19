快訊／男子山區騎越野單車突倒地　友人全力施救...送醫不治

▲黃姓男子今天與友人到桃園市龜山區騎乘越野單車健身，不料突然不適倒地昏迷，緊急送往林口長庚醫院急救仍不治，圖為現場越野單車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市黃姓男子19日與友人到桃園市龜山區騎乘越野單車，黃男突然摔車倒地昏迷，友人見狀趕緊將其抬至空曠地報警求援，警消到場趕緊送往林口長庚醫院急救，但仍宣告不治，警方已通知家屬到派出所製作筆錄，並報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

▲黃姓男子上午到龜山區騎乘越野單車健身，突然不適倒地，圖為現場越野單車途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，消防人員據報趕抵現場時，52歲的黃姓男子已無生命跡象，經救護車送往林口長庚醫院急救，延至上午11時許仍宣告不治。

▲黃姓男子上午到龜山區騎乘越野單車健身，突然不適倒地，圖為黃男現場越野單車行經途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方調查，黃姓男子今天一早與友人到龜山區振興路379巷底山區騎越野腳踏車，上午10時許黃男騎山區小徑時突然身體不適倒地不起，車友將黃抬到空曠處報案求援，龜山警方通知消防人員到場協助，將黃男送往林口長庚醫院搶救，但搶救後仍宣告不治，龜山警分局大埔派出所已通知家屬、發現人製作筆錄，並報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

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