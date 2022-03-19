桃園新增3例本土個案　2例航勤清艙員+1舊案

▲桃園市政府衛生局長王文彥表示，今天新增3例本土個案中，2例為航勤清倉人員，機場例行唾液PCR檢測為陽性反應，另一婦人則為有症狀就醫採檢為陽性確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

沈記者繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃園市今天新增3例本土確診個案，其中2例為某航空航勤清艙人員，經桃園機場例行唾液PCR採檢後，檢驗報告檢出2人為陽性確診，其餘均為陰性；另一婦人3月16日出現症狀就醫，經院方收治住院PCR採檢陽性確診，後續衛生局將採檢接觸者檢驗結果，但初判個案非近期感染。

王文彥表示，據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增3例本土個案，包括（案21913、21914、21915），其Ct值分別為26.55、26.93、32.5，另有11例境外移入個案，其中6例為航班落地採檢陽性、5例為檢疫期間採檢陽性確診，Ct值介於16至38。

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王文彥說明，本土個案（案21915）為40多歲女性，於3月16日因有症狀就醫，經醫師評估有收治住院需求，經PCR採檢確診，後續指揮中心依二採、抗體檢驗及相關接觸者檢驗結果，初步研判非近期感染；另2位本土個案（案21913及21914）為某航空航勤清艙人員，經桃園機場例行唾液PC 採檢共3,740人，今天清晨檢驗報告檢出2人陽性，其餘均為陰性，衛生局初步匡列其工作密切接觸者54人，目前持續疫調匡列中。

▲桃園市政府公布確診個案公共場所足跡圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處長詹賀舜說，今日公布桃園個案21913、21914公共場所足跡，3月10日下午至宜家桃園店、3月12日與16日至大園區和平路久久大賣場大園店 、3月14日下午至台茂購物中心、貳樓桃園台茂店、3月15日晚間至蘆竹區忠孝東路「W1美學館」。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜針對足跡提出說明。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。



詹處長說明，市府持續進行社區健康監測，桃園社區採檢站今日共採檢38人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢11萬8,852人，其中陰性11萬8,621人、陽性193人，檢驗中38人。持續開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或自覺有採檢必要，可至社區採檢站採檢；若有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢，希望早期監測，及早阻斷疫情擴散風險。

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