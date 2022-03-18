桃園將增加28所幼兒園　新設航空城中小學等計劃

▲桃園市政府發表2015－2021年教育年報。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府18日發表2015－2021年教育年報，以「智慧創新．學習無限」為主題，由教育界人士分享升格7年來的8大教育政策亮點。市長鄭文燦表示，未來3年桃園將增加28所幼兒園，另依桃園地區人口成長，安排新設校計畫，除了已招生的青園國小之外，尚有文青國中小、環北國中、龍興國小、航空城中小學、潮音國小遷校等。

另外，經國國中將改制為經國高中，安排6班高職、2班普通班，預計明（2023）年招生，強化桃園市一區一高中、就近入學的教育目標。鄭市長說明，桃園在教育政策方面，涵蓋擴大公共化教保服務、智慧學校數位學堂、雙語扎根接軌國際、攜手高教優化跨域創新、首創天天安心食材、三級棒球世界第一、推動一區一高中、防疫總動員混成新學習等8大亮點，象徵著桃園在智慧創新，學習無限的成果，也代表著桃園進步永無止境。

針對教育成果，鄭市長說明，以擴大公共化教保服務為例，市府積極辦理「公共化幼兒園擴增計畫」，未來3年也將增加28所幼兒園，幼兒就讀公共化及準公共幼兒園的比例可望提升至5成的覆蓋率。

而桃園推動「一區一高中」政策，以羅浮高中為例，校區內有幼兒園、小學、國中、高中及宿舍，並提供文化課程，強化原住民族傳統知識及認同感，並歡迎原住民籍及非原住民籍學生就讀。

教育局長林明裕表示，桃園市教育年報見證桃園教育政策制定與歷史軌跡，今日也邀請三之三生命教育基金會執行長葛惠、文欣國小校長吳俊生、致理科技大學講座教授陳超明、陽明交通大學教授李威儀、大有國小家長會長高德容、營養師游靜汶、羅浮高中校長邱嘉增、大有國中組長楊雅婷、平鎮高中校長許唐敏、教練藍文成等人士分享8大重要教育政策，展現桃園教育團隊的豐碩成果。