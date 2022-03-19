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社會 社會焦點 保障人權

美福倉儲復燃兇手找到了...肉品累積熱能　民怨「都是肉燒焦味」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火延燒多日17日被撲滅，但18日晚間再度復燃，消防局出動大批人車灌救後已於19日凌晨零時許撲滅。至於復燃原因，消防局指出，因美福倉儲6樓高約10公尺貨架上仍堆放大批肉品，仍累積一定熱能，可能因風向或其他原因造成復燃，目前現場仍維持人車警戒，已請業者加快清運腳步，避免倉儲再度發生復燃。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局出動大批車輛與人員灌救，凌晨零時許被撲滅，現場仍有人車駐守警戒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局出動大批車輛與人員灌救，凌晨零時許被撲滅，現場仍有人車駐守警戒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局出動大雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局出動大雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

美福倉儲昨晚7時28分接獲現場留守人員回報，倉儲6樓部分復燃，雖無人員受困，為避免再度衍生大火，消防局出動35輛各式消防車輛、83名消防人員到場灌救，火勢於今天凌晨零時20分撲滅，初步確認沒有人員傷亡。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局第三大隊大隊長簡慈彥說明復燃狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局第三大隊大隊長簡慈彥說明復燃狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，根據研判，前幾天火勢熄滅後，因美福倉儲6樓貨架並未倒塌，高約10公尺貨架仍堆積大批肉品等食物，堆積一定的熱能，因高溫因素，遇有風向改變或輕微擾動就有復燃可能。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局動員大批人員搶救後於凌晨撲滅，美福倉儲現場狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，消防局動員大批人員搶救後於凌晨撲滅，美福倉儲現場狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

簡慈彥說，前天火勢熄滅後，現場仍留有5車、11人警戒，以防隨時可能的復燃，目前仍與美福廠商聯繫，希望業者加快清理作業，只有把剩餘堆積物品清運完畢才不至於復燃，這段時間消防局持續都會有人車在現場警戒，並與配合美福倉儲進行清運作業。

據消防局指稱，美福倉儲大火火場清理已告一段落，接下來是工廠環境善後作業，業者估計，倉儲大樓內仍有一萬多噸肉品與海鮮等貨品，許多食材因火場高溫破壞，外包裝塑料與食材都黏在一起，不僅無法販賣，更無法當成廚餘回收，只能當廢棄物送焚化爐處理。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，居民進出都受影響，對於大火造成生活不便十分無奈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲18日晚間復燃，居民進出都受影響，對於大火造成生活不便十分無奈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

美福倉儲附近居民也抱怨，火警發生後至今都有濃濃肉品燒焦臭味，因為大火因素根本無法返家，窗戶也不敢開，住戶進出都受影響，美福倉儲也沒有與住戶打聲招呼，希望趕快完成清理作業，讓居民能早日返家過正常生活。

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