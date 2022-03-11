311地震11周年！蔡英文稱台日「肝膽相照」　賴清德盼未來深化交流

▲311地震屆11年，日本民眾仍感謝台灣當年善舉。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者蘇晏男／台北報導

311東日本大地震今（11日）屆滿11年，日本各界至今仍感謝台灣當年伸出援手，甚至捐贈了高達200億日圓的善款。總統蔡英文表示，台灣和日本是真心支持彼此的好朋友，日本在疫下6度贈台疫苗共達420萬劑，更讓我方感到友誼的可貴。副總統賴清德則說，朋友需要時給予援手，對於朋友幫助心存感激，這是台灣走向國際，一再展現的良善價值。

蔡英文11日上午透過臉書轉發日本台灣交流協會昨上傳的311東日本大地震影片，影片內容呈現日本人除感謝台灣當年的支持，讓他們一路堅強走到如今外，也展現了台日友好的情誼，甚至邀請台灣人到日本遊玩。

蔡英文說，「肝膽相照，赤誠以待，台灣和日本是真心支持彼此的好朋友！」不論是11年前的311東日本大地震災害，或是近年的國際疫情挑戰，台灣和日本幫助彼此度過一次又一次的難關。患難見真情，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，日本六度捐贈疫苗給台灣，總量達到420萬劑，更讓我們感到友誼的可貴。

蔡英文表示，未來，面對世界局勢的變動，以及威權主義的擴張，台灣和日本作為共享民主信念、堅守自由價值的夥伴，也一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。「海內存知己，天涯若比鄰。」希望不久的將來，台灣和日本朋友，能夠恢復更多交流的機會。

而賴清德則於臉書說，今天是311東日本大地震11週年，當時日本遭逢挑戰衝擊、災後漫長的重建之路，台灣人民展現溫暖友誼，以真摯堅定的情誼，建立兩國「台日友好」的緊密起點。

賴清德指出，這11年間，兩國彼此協助救災、捐款及互贈物資，在挑戰下互相扶持。面對國際疫情的考驗，台灣捐贈口罩、血氧儀和製氧機等醫療物資，日本也援助我們共六波、累積420萬劑的疫苗，是雙方深厚的情誼與夥伴關係，守護了彼此的安全。

「國際局勢轉變的當下，雙方友誼充滿了關懷與溫暖，我們同感珍惜。朋友需要時給予援手，對於朋友幫助心存感激，這是台灣走向國際，一再展現的良善價值。」

賴清德也表示，相信在未來，台、日雙邊關係會越來越緊密，並在堅實友誼的基礎下，深化經貿、農業、文化、災防等各方面交流，成為彼此互惠互助的重要夥伴。「期待國際疫情趨緩之時，台、日之間能自由來往，以行動實現台日友好 的精神，相信國人也非常期待，有機會再見到日本的好朋友。」

▼賴清德11日臉書上傳照。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）