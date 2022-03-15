賴清德吃火鍋加芋頭、吃三色豆　但「不吃香菜」跟蔡英文對立

▲副總統賴清德 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，15日釋出副總統賴清德的專訪，他除暢談出訪宏都拉斯、過境美國，以及烏俄情勢下的台海關係，也提及紀錄片「時代革命」觀後感；此外，他還回應網路的食物大戰題，透露自己吃火鍋會加芋頭，也會吃三色豆，但跟總統蔡英文「香菜派」對立的是，他屬於「不吃香菜」派。

針對目前烏俄情勢，賴清德表示，感佩烏克蘭人的勇氣和團結，無論老少都一起對抗極權、捍守家園，烏克蘭為了經濟發展和人權、自由，抵抗極權國家的侵略，因而和歐洲其他民主國家結盟，是為了保護自己。

賴清德認為，台灣人必須要在香港抗中，以及烏俄情勢中有所反思，除了要有基本的國防之外，也要與民主國家結盟，來維持印太區域的和平跟穩定。

對於日前出訪宏都拉斯，賴清德表示，出訪前與蔡英文總統、外交部長吳釗燮，以及駐美大使蕭美琴針對各種狀況做沙盤推演，並感謝外交部多方協調和安排，才能讓出訪行程順利完成。

對於美國拜登政府特使團，以及美國前國務卿蓬佩奧近期先後訪台，賴清德也說，這對台灣的意義重大，除了向台灣社會傳達美國的支持，也讓國際社會清楚知道，美國對於印太和平有不容質疑的擁護，並透露台美之間會在國防、外交上有更深切的合作關係。

最後，賴清德也在節目中回應網友提問，針對髮型問題，他說自己其實並非中分，平時也不會特別處理造型；而網路上常見的食物大戰，他表示自己的火鍋會放芋頭，也會吃三色豆，但是不喜歡香菜，都會提醒老闆不要加香菜。