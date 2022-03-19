這根「阿彌陀佛」真的有保佑！　彰化2車碰撞...側翻卡柱

▲彰化北斗鎮發生車禍5人送醫。（圖／彰化消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮陶朱路下午發生一起2輛自小客碰撞車禍，造成1車側翻疊車的意外，現場有3人受困車內，2人自行脫困，彰化消防局據報後火速派遣4分隊前往救援，動用破壞剪機具將民眾救出，5人皆受傷送醫，至於確切的肇事原因，則有待進一步調查釐清。

▲彰化北斗鎮發生車禍5人送醫。（圖／彰化消防局提供）

彰化消防局指出，北斗消防分隊長林聖偉到達現場後回報現場兩輛自小客互撞、3人受困車內需支援、2人自行脫困由溪洲分隊送往員基醫院，另車禍現場路面有大量油污需要消防車輛另外增派田中及北斗消防分隊佈水線支援。

5名受傷的民眾分別為蕭男(35歲)，臉部瘀血及肢體擦傷、毛女(46歲) 頸部與肢體疼痛及擦傷、羅姓男童(13歲) 頭臉部紅腫瘀血及擦傷、另外羅男(74歲)胸部疼痛、羅姓阿公(80歲) 臉部撕裂傷，全送往員林基督教醫院救治。

初步調查，車禍地點位於陶朱路與彰100縣道交叉路口，二輛車分別由北往南、由西往東行駛，在路口發生碰撞，其中1輛車側翻卡在一根貼有「阿彌陀佛」的閃黃燈號誌桿中，疑似未禮讓釀禍，至於進一步的確切原因，則有待警方的進一步調查釐清。