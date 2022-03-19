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台南勞工論壇　暢談合奏勞資關係新樂章

▲台南市勞工局上午在統茂溫泉會館國際會議廳辦理「希望家園、幸福永續」勞工議題論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局上午在統茂溫泉會館國際會議廳辦理「希望家園、幸福永續」勞工議題論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

穩定勞動關係的新勞動三法實施屆滿10年，台南市勞工局19日上午在統茂溫泉會館國際會議廳辦理「希望家園、幸福永續」勞工議題論壇，邀請事業單位、南市各總工會、產業、企業、職業工會理事長等177位代表，以『合奏勞資關係新樂章』議題，就新勞動三法實施現況與展望進行對話與交流。

勞工局長王鑫基親自到場向事業單位及工會領袖致意並表示，團結權、協商權及爭議權是勞工集體爭取並維護權益的基本權，並分別由《工會法》、《團體協約法》、《勞資爭議處理法》所規範建構而成，三法訂定公布的時間最早可追溯至1928年，為了讓三法更符合現今所需，勞動部開啟修法工作，終於在2011年5月1日修正施行。三法修正後對於強化我國勞動三權已有相當成效，但確實仍有很大的努力空間，希望透過論壇廣納各界對勞動三法實施意見及實務經驗，作為政府未來勞動政策及修法方向參考，朝向保障勞動三權最有利方向精進。

本次論壇由勞工領袖大學結業的四位高階學員引言及擔任與談人，以報告及唱歌方式論述勞動三法修法十年所帶來的改變、因應與展望，期待『合奏勞資關係新樂章』。這是創新做法，也象徵未來勞資關係是正向、歡樂與共富發展，創造更多勞資的利益及提升競爭優勢。

▲台南市勞工局上午在統茂溫泉會館國際會議廳辦理「希望家園、幸福永續」勞工議題論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一階段議題討論：與談人新光人壽股份有限公司主任吳佳琪由「這十年的勞動三法」談起，提出過去的勞資關係中，勞方與資方處於不均等地位，為保護勞方權利，制定《工會法》保障勞工組織工會的「團結權」，制定《團體協約法》保障勞方對資方爭取權益的「交涉權（集體協商權）」，另為了消弭勞資爭議，於是制定《勞資爭議處理法》。如何整合集體勞工力量，讓企業往上提昇?應思考勞資關係間重要的信任，但信任關係重要元素是信守承諾、忠誠、正直、保密，這樣勞資關係才能越來越強大。勞資關係它是最親密的，不是最遙達的距離。

程高資訊服務股份有限公司督導謝淑玲以「改!優雅轉身—勞動基準法修正」回顧勞動基準法修法的重點，有「正常工時不變」、「週休二日不變」、「加班總工時不變」、「加班費計算費率不變」及「例假(七休一)」…等規定。他說好的勞動條件，企業可以降低勞工流動率的成本，幫助企業訓練優質人力，優化作業流程。而流程的改善，可以幫助企業降低庫存和作業成本，所以勞動條件與企業利潤並非是絕對的零和遊戲。另政府加強提升工會組成率、輔導召開勞資會議、落實勞動檢查及法令配套措施等等，可幫助勞工在良好、安全的環境工作。勞方、資方與政府共同努力，攜手合作，才能共富未來。

第二階段議題討論：中華文化國際經貿交流協會秘書長王豈凡從「解決紛爭就是勝利!」論及勞動事件法確實減輕勞工訴訟障礙。提出勞動調解「333口訣」，由1位勞動法官與2位勞動調解委員組成3人之調解委員會，在3個月內，以3次調解即終結調解程序。並歸納勞動事件法七大重點: 1.設立專業的法庭審理2.擴大勞動事件的範圍3.組成勞動調解委員會4.減少勞工訴訟障礙5.迅速的程序6.強化紛爭統一解決的功能7.及時有效的權力保全。勞動事件法的調解機制促使勞資糾紛平和解決，解決了紛爭就是勝利，這樣勞資相處也就能夠甜蜜蜜。

中國信託金控臺灣人壽行銷專員陳宗成從「數位科技發展中以人為本的勞資關係」談<疫>想不到的勞資關係的價值鏈。疫情帶動數位化發展，對傳統勞動關係與勞動保障造成影響。未來工業5.0並不只科技變得越來越好，而是如何去創造人與人、人與機器間的協作關係，打造更智慧化、人性化的環境。現在使用雲端科技、感測器、無人機的自動化服務與AI、互聯網、大數據等智慧服務，不能離開以人爲本的需求。又元宇宙虛擬實境科技，把一個不存在的人，真實呈現在我們的面前，那未來的工作是不是也一樣，旁邊坐的不一定是真的人。他說「以人為本的期程時代架構」要增加能力建構的投資、增加勞動體制的投資、善用科技促進勞動尊嚴及永續勞動的投資，才能重振集體勞動關係。勞資關係共好，是台灣最悅耳的歌聲。

▲台南市勞工局上午在統茂溫泉會館國際會議廳辦理「希望家園、幸福永續」勞工議題論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次參與對話的事業單位、勞工團體代表分別提出勞動議題見解，王鑫基局長表示，黃偉哲市長就任以來，在保障勞工的權益從未曾懈怠，照顧勞工朋友生活也一直是市府推動施政的政策及目標，如何讓勞動三權能貼近當前勞資需求，對於勞資雙方不同的意見都要尊重及傾聽。勞工局樂意聽取各界意見，致力「合奏勞資關係新樂章」讓集體勞資關係更加和諧，拉高勞工幸福感受指數，建構台南市成為「幸福永續」的「希望家園」。

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