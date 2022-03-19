賑濟烏克蘭專戶突破7.4億　兩企業豪捐千萬「愛心不落人後」

▲不少烏克蘭人民因戰爭離開家園。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，外交部月初透過財團法人賑災基金會開設賑濟烏克蘭專戶，截至19日上午8點前，累計善款突破新台幣7.4億元，捐款筆數超過11萬筆，此外，18日更收到1000萬及2000萬元各一筆企業捐款，顯見企業熱心關注社會議題，愛心不落人後。

據聯合國難民署（UNHCR）統計，過去6日有逾66萬人次逃離家園，前往波蘭等鄰近國家躲避戰火的襲擊，據估計，未來幾個月，烏克蘭境內將有1200萬人急需協助及救護，超過400萬難民將持續尋求鄰近國家提供庇護。

賑災基金會表示，目前捐款筆數超過11萬筆，18日收到1000萬及2000萬元各一筆，皆來自企業捐款，顯見企業熱心關注社會議題，愛心不落人後。

賑災基金會提醒，自3月2日開設烏克蘭專案帳戶以來，賑災基金會撥付外交部共計4.5億元，後續基金會亦將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信，本次捐款至4月1日截止，線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12:00關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間23:59先行關閉。請有意捐款的民眾把握時間。