衝路口撞3人釀1死　「德東飆車王」遮臉喊：我對不起你們！

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1名男子開車行經士東路，一路狂飆衝撞正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，婦人搶救後身亡，2名女高中生也被撞倒在安全島上的草皮，警方也依照過失致死罪嫌送辦，移送時還說：「希望大家到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們」。

警方調查，39歲的簡姓男子，平時在網路公司擔任工程師，在18日晚上7時許，開車準備返家，行經士東路一處巷口時，竟以高速衝撞正在過馬路的2名女高中生以及1名66歲的謝姓婦人，2名女高中生被撞飛到安全島，疑似腳部有骨折情形，緊急送往醫院救治。

▲簡姓男子在士東路狂飆釀1死2重傷，移送時遮臉喊：我對不起你們，希望我是最後一個。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是另外1名婦人則倒臥柏油路上，且傷勢最為嚴重，緊急送往醫院救治後仍宣告不治，警方到場對簡姓男子進行酒測，儘管酒測值為0，但嫌犯精神狀況恍惚，不排除有毒品駕駛的問題，也採尿進行相關化驗以釐清案情。

警方訊後將簡姓男子依照過失致死罪嫌送辦，簡嫌在等待前往地檢署時，還在士林分局表示身體不舒服，還一度碎碎念不知道在說甚麼，最後甚至還向警方要求就醫，警方也帶簡男前往新光醫院打點滴3個小時。

最後於12時許，由士林分局送往地檢署，在移送時面對記者詢問，則表示「希望大家以後到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們」。

「德東飆車王」人行道撞3人 死者女兒淚訴：她說要去做頭髮！

快訊／男慣性飆車「士林撞3人」...2女高中生重傷 1婦人不治