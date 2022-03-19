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新的食物吃法大論戰？瑞穗鮮乳「布丁鮮奶靈魂比例」調查掀起熱議

圖、文／統一瑞穗鮮乳提供

先前掀起話題的「食物吃法大論戰」你還記得嗎？從火鍋加不加芋頭到滷肉飯要不要拌開，各種吃法都引起兩派網友各執一詞、爭相辯論。而日前瑞穗鮮乳和統一布丁合作發布了經典點心「布丁鮮奶」的「靈魂比例大調查」，問卷結果顯示有高達六成小朋友支持「布丁就要攪碎吃」，隨後也在Facebook社團「爆廢公社」引發討論，讓眾多網友崩潰表示「布丁不能攪碎啊！」，意外展開新的布丁鮮奶激辯擂台。

家常小點心「布丁鮮奶」靈魂比例調查結果出爐 六成孩童投票支持「布丁就要攪碎」
 融合小朋友常喝的健康飲品鮮奶和喜愛的布丁，兼具營養和幸福感的簡單組合三秒就可以輕鬆上桌，成為家中常見的小點心之一。瑞穗鮮乳和統一布丁日前發布「你的布丁鮮奶靈魂比例大調查」問卷，調查超過百位3到12歲的小朋友心中的布丁鮮奶靈魂比例。在「布丁就要攪碎」派、「布丁必須整顆吃」派、「少掉焦糖清爽乳香」派、「我就要重乳」派四個選項中，有高達62.1%的小朋友投下了「布丁就要攪碎」，大大超越了「布丁必須整顆吃」派、「少掉焦糖清爽乳香」派、「我就要重乳」派，成為多數小朋友公認的「布丁鮮奶霸主」。

▲▼ 統一瑞穗 。（圖／品牌提供）

布丁攪碎是亂玩食物？網友笑：新的食物論戰開始了
 瑞穗鮮乳將問卷結果公布於官方Faceook粉絲專頁，有網友驚訝表示「不敢相信有這麼多人會攪碎！」；還有父母提到自家小孩總是自己把布丁攪碎吃，無奈說道「真的不是我教小孩玩食物，他們真的覺得這樣比較好吃……」貼文底下也釣出各派別網友為「自己心目中的最讚靈魂比例」吃法發聲。

問卷結果一出，也被Facebook社團「爆廢公社」版主轉發，掀起社團網友熱議。不少「布丁必須整顆吃」派的網友幽默表示「堅持反對布丁攪碎」、「快點來拯救台灣布丁教育」；另外也有「攪碎派」網友為小朋友護航「攪碎吃才是真理」、「攪碎才能用吸管吸啊」，看似小小的飲食習慣卻意外引發有趣的食物吃法辯論。

▲▼ 統一瑞穗 。（圖／品牌提供）

布丁鮮奶還能怎麼吃？「去焦糖」、「重乳派」變化孩子們的放學點心 

除了布丁攪不攪碎外，布丁鮮奶的吃法還不只這些。有偏愛清爽香甜口感的父母選擇把布丁「去焦糖」，也有為了愛喝牛奶的「重乳派」孩子設計的「重乳派」食譜，或者可以搭配水果、小餅乾一起享用，多樣化的吃法選擇，提供忙碌的爸爸媽媽簡單又方便的孩童日常點心選項。看了問卷結果，你也好奇哪種靈魂比例最好吃嗎？瑞穗鮮乳和統一布丁現正推出優惠組合價， 3/11-3/24在全聯購物中心、3/23-4/5在家樂福凡購買「瑞穗全脂/低脂鮮乳1858ml搭配統一布丁3入組(小)」即能享優惠價192元，快回家創造自己專屬的布丁鮮奶靈魂比例吧！

▲▼ 統一瑞穗 。（圖／品牌提供）

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