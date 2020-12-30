【廣編】不只有美味！傳承40年烘焙工藝打造究極鮮乳土司

【廣編特輯】

圖、文／統一瑞穗土司提供

許多網友敲碗已久的瑞穗鮮乳土司PREMIUM終於可以在北區超商買得到了！ 瑞穗鮮乳土司PREMIUM主打鮮乳界的生土司，香濃奶香與綿密口感令土司控大喊「一吃就回不去了｣。自6月推出以來，許多網友發現要跑好多家店才搶購得到。這款土司自12月29日起每日限量在超商北區特定門市販售，到底產品美味的秘密在哪？主打使用自製發酵鮮乳種，製程堅持不加一滴水，土司體受到鮮乳的加持，充滿濃郁的奶香味，且因含有豐富乳脂，讓土司更加柔軟滑順，此外鮮乳還有蛋白質，令人一吃就上癮。而讓土司美味的關鍵，在於選用優質原料，使用100%瑞穗鮮乳，製程堅持不加一滴水，保留乳源的精粹，特別的是，搭配2.8公分恰好厚度的美味刻度，每一口都是滿足味蕾的香濃與扎實。

知性女神Sandy私房美食最愛，早餐邀約一起享受優質美味

瑞穗鮮乳土司PREMIUM的美味連知性女神都喜歡！此款產品使用100％瑞穗鮮乳，製作過程中不加一滴水，加上北歐芬蘭發酵奶油與法國進口鮮奶油，獨特的香氣，融合小麥香味與鮮乳的香味，每一口都是舌尖上的優質美味；再加上師傅堅持不添加香料、乳化劑，回歸簡單原料進行打造，造就令人無法抗拒的香濃絲滑口感。一開封滑順乳香撲鼻而來，撕開麵包時的「牽絲」萬褸更是美味的視覺表現，不只滿足鮮奶控的需求，連知性女神Sandy都常常拿來當早餐吃。