99%孩童鈣質攝取不足！早晚一杯「健康神隊友」　鈣質、優質蛋白補起來

▲一天只要兩杯瑞穗鮮乳，就能兼顧小孩每日所需鈣質的6成。（圖／馬克媽媽授權提供）

消費中心／綜合報導

根據國健署調查，全台13-18 歲孩童有近99%有鈣攝取不足的現象。做為組成身體骨骼、牙齒的主要成分，如果長期鈣質攝取不足，不免擔心骨骼與牙齒的健康。對此，家中有四寶的「馬克媽媽」就說，現在普遍缺鈣，會影響到成長、健康問題，所以自己每天都會給小孩早餐、放學後或睡前一杯，幫助他們在黃金成長期就把健康「鈣起來」。

馬克媽媽回憶，在自己小學年代，鮮乳是一個非常稀少而且「洋派」的飲品，只有在學校福利社能找到小小的個人瓶，沒有像現在有家庭號的選擇。她一試之後就沈浸在冰涼的溫潤奶香中，讓她把小學的零用錢全部投資在上面，就因為「一天一鮮乳」，讓她比家中四位姊姊成長得更健康，才體悟到「用鮮乳補充鈣質」真的很重要。當了媽媽之後，自己也會每天早晚給孩子喝到鮮乳，一天只要兩杯就能補充每日所需的6成鈣質。而對於要給孩子的鮮乳，自然也要選擇最好的，馬克媽媽說，「瑞穗鮮乳在我們家冰箱永不缺席」，連續四年獲得世界品質金獎是他們安心選擇的理由。

▲只要經過簡單搭配再配上瑞穗鮮乳，營養滿滿、食指大動的一餐就順利完成。（左圖／Can Wang授權提供；右圖／皇小瑜的早餐窩客授權提供）

除了馬克媽媽外，許多媽咪也都非常關注孩童成長，再加上早餐是一天活力來源的開始，為了讓孩子一早就能補充到所有營養，都會在各種早餐、媽媽經社團分享各種搭配鮮奶後就會超美味、營養的創意早餐。因為鮮乳為成長重要飲品，有鈣有蛋白質，是其他早餐飲品無法取代的，像是「皇小瑜的早餐窩客」就說，為了讓小孩愛上吃早餐，自己就把饅頭用玉米筍、水果、五彩球裝飾成超可愛的「夢幻獨角獸饅頭」，在配上冰冰涼涼的鮮乳就是營養滿滿的一餐；愛上早餐ilisaliu則準備了可愛動物三明治，餡料部分納入鮮乳小巧思，在雞蛋中加鮮乳製作小孩最愛玉子燒；在壓扁的馬鈴薯中加鮮奶，製作奶香馬鈴薯泥，再通通夾進造型吐司，最後放上一瓶瑞穗鮮乳，就是滿滿營養的一餐！不僅看起來食指大動，同時也兼顧小孩所需要的鈣質與優質蛋白補充。此外，在時常分享各種營養早餐的粉專「家有小學生之早餐吃什麼」也彙集了許多媽媽們的「獨家密技」，讓所有人都可以藉由創意搭配，找到所有親愛寶貝最適合的「鮮乳營養方程式」。

▲馬克媽媽覺得「用鮮乳補充鈣質」真的很重要。（圖／馬克媽媽授權提供）

對於鈣質攝取量普遍不夠的孩童來說，只要每天2杯鮮乳就能夠補充每日所需6成鈣質，再加上鮮乳中蘊涵優質蛋白、維生素A及維生素B1等營養，能夠提供充足的營養來源。對於常喝含糖飲料的孩童，長期飲用會產生負面影響，這時不妨用鮮乳取代，再加上充足睡眠、養成運動習慣及日曬，替小孩打好良好基礎，掌握成長關鍵。瑞穗鮮乳為台灣第一瓶連續四年榮獲Monde Selection世界品質金獎，以及iTQi比利時風味絕佳獎章，雙料榮耀肯定，於世界舞台發亮！

瑞穗鮮乳精選全台優質牧場，從乳源端開始就有酪農輔導員，在飼料配方、養牛技術、榨乳流程與疾病防治等項目上，協助酪農產出優質生乳，以精選乳源生產出的瑞穗鮮乳，風味獲得世界級評審一致肯定，以世界級的鮮乳風味，獲得信賴。