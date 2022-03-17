地方人士考察焚化廠　饒慶鈴：讓台東垃圾自主處理過程更透明

▲地方民意考察台東焚化廠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動垃圾自主處理，2月起進行焚化廠系統同步運作測試(簡稱試俥)，為了解運作並解除民眾疑慮，台東縣環保局17日特別邀請廠區附近里長一同進入焚化廠參訪，透過地方人士進廠參訪，讓民眾對台東垃圾自主處理更加了解及安心。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的垃圾處理，過去一直是藉由各鄉鎮市衛生掩埋場及運送到外縣市焚化處理，謝謝縣議會的監督、地方熱心民意與中央經費支持下，讓焚化爐得以修繕並重新啟用，2月8日台東焚化廠正式投入第1批垃圾，進入工程試俥期，台東廠的中央控制系統是整套換新式DCS(分散式控制系統)，經過不斷的修正及測試，17項系統皆已穩定操作中，目前雖為試俥期，在專業人員24小時操作監控中，對於焚化廠未來的營運保持謹慎的態度，期待台東的焚化廠啟用，讓垃圾自主處理向前邁進一大步。

環保局說明，感謝地方人士焚化廠工程試俥期前來參訪了解，除了16日由議長吳秀華帶領10多名議員至焚化廠進行實地考察外，環保局今早也邀請廠區附近里長進廠內參訪，里長在實地走訪後，體驗試俥中的焚化廠各項操作正常運行，也在廠內中控室各項運作介面看到全廠各系統數據顯示，並直接看到垃圾貯坑及吊車運行至焚化爐過程。

環保局進一步說，台東焚化廠在工程試俥期間，有些工程測試接力進行，如水蒸氣從屋頂洩壓閥排出產生白煙及噪音，此為測試過程之必要程序，民眾看見的白煙實為水蒸氣，請民眾不用過度擔心，而噪音部分則為不影響民眾作息將避免夜間測試，垃圾儲坑也會在垃圾焚化時廠內形成負壓避免味道溢散。