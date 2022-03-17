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地方社團製作五彩饅頭代壽桃　感謝關山慈濟醫療守護小鎮22年

▲台東關山慈濟守護在地民眾22年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山慈濟守護在地民眾22年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山慈濟醫院設立屆滿22週年，地方社團特地以在地天然食材製作五彩繽紛的饅頭來代替傳統壽桃慶生。關山慈濟醫院院長潘永謙表示，醫院落實人本醫療、尊重生命的精神不計成本提供24小時急診服務，提供嚴重創傷、中風、急性心臟病、呼吸困難病患在黃金時間得到及時的醫療處置。肺炎疫情爆發後醫院也提供包括快篩及疫苗施打等服務，近年來更積極打造社區健康照護更是獲得好評。

關山慈濟醫院在2000年3月15日啟用，與花蓮慈院合作守護縱谷地區民眾的醫療診治和保健推廣，提供包括骨科、腎臟內科、心臟內科、腸胃科、泌尿科、身心醫學科、中醫科等21項醫療科別，門診服務統計逾1百20萬人次。救國團關山鎮團委會感謝關山慈濟醫院設置後無論是急診或是專科門診省卻病患舟車勞頓之苦，所以特地準備另類的健康壽桃來幫關山慈院慶生。在地人氣店家「痴愛玉」也共襄盛舉，贈送醫護人員愛玉凍飲。

潘永謙指出，關山慈濟醫院除了提供門診和急診外，在2019年因應地方需求設置洗腎病房，每年服務約6000人次；洗腎的病友在關山以後因此省去往返台東或玉里間數十萬公里舟車勞頓的路程，看顧陪伴的家人也能輕鬆許多。而隨著超高齡的社會趨勢，醫院突破人力與資源限制，在醫養結合下提供物理治療與失智症照護等治療。此外配合政府推動長照2.0政策，透過居家醫療照護整合，將居家醫療、重度居家醫療、安寧居家療護銜接長照，長照服務年度嘉惠民眾約76000人次。

歡慶關山慈院設立以醫療、保健、長照專業守護小鎮22年，台東救國團組長王品函、輔導員楊依庭、關山鎮救國團志工們連夜趕工，並選擇地瓜、洛神花、紅麴、南瓜、胭脂籽等五種食材分別加入麵粉糰中；在經過充分搓揉、定型、發酵後再放入蒸籠裡加熱至熟成，有各種食材的加入不只口感獨特還讓白麵糰天然入色。做好的五色饅頭還以「辦桌」用的圓桌佈置成「壽桃」形狀，接受在地人特製的「生日禮物」後潘永謙分送給院內醫護人員歡喜品嚐。

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