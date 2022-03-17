國小學童熱氣球推廣教育開跑　首場現身泰源國小

▲台東縣國小學童熱氣球推廣教育開跑。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東是熱氣球的故鄉，為讓熱氣球產業在台東扎根，台東縣府舉辦熱氣球教育推廣課程，至今共巡迴超過25間學校，場場都受到師生們熱烈迴響。今年國內疫情控制穩定，縣府再次啟動熱氣球深入校園活動，日前跨越海岸山脈首場來到泰源國小，飛行員用活潑的教學方式，教導小朋友正確的熱氣球知識，讓師生們近距離感受熱氣球魅力。

台東縣政府表示，2011年暑假，台東以熱氣球嘉年華開啟了臺灣觀光發展的歷史新頁，引領全台瘋熱氣球的風潮，也吸引了國內外的旅客爭相前來台東，觀賞世界十大熱氣球嘉年華之一的台灣國際熱氣球嘉年華，而台東空域，亦是台灣唯一核准的熱氣球空域地區，為讓熱氣球產業在臺東扎根，並自2014年起舉辦一系列精彩熱氣球教育訓練課程「台東縣國小學童熱氣球推廣教育」，讓熱氣球成為台東學童從小認識的重要觀光活動。



熱氣球推廣課程由台東縣府飛行員為師生們進行解說與實際操作，讓學生認識熱氣球的起源、基本構造、飛行原理、天侯限制和台東熱氣球的發展故事。

交觀處處長余明勳表示，期待透過熱氣球推廣教育課程，讓台東每個孩子都能學習熱氣球知識，成為台東熱氣球的小小解說員和最佳代言人。