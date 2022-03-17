「愛的迫降」台灣版　警民識破詐騙老梗阻詐

▲員警耐心解釋成功幫民眾保住荷包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東分局中興派出所警員陳佳歆、葉以群於日前午間執行巡邏勤務時，接獲中山路段某銀行行員通報有人疑似遭詐騙需要派員協助。員警抵達現場後，銀行行員向警方表示陳姓女子稱於交友軟體中認識對方，對方自稱是在葉門服務的韓國軍官，在聊天過程中對方表示要訂機票來台灣找陳女，但因身在葉門沒有金錢可以購買機票，所以請求陳女匯款給他以便購買機票。

陳姓女子至銀行時手拿1大疊千元鈔票到櫃檯表示要匯款，銀行行員見狀便機警地向陳女關懷詢問匯款用途，陳女表示要讓男朋友買機票來台灣，行員聽聞後便立刻通報警方到場。

員警獲報到場後便與行員一同向陳女詢問如何與對方認識，查看聊天紀錄及了結來龍去脈後，員警便立刻得知是典型的詐騙手法，故向陳女說明對方的要求是常見的詐騙手法。

員警見陳女依舊對這名「韓國軍官」所說的話深信不疑，陳員便將聊天紀錄分析給陳女了解，對方自稱是韓國軍官，但是卻是使用簡體中文字體，並且對方要借錢為何會要其上級「將軍」替其背書，將親筆寫的信函傳給陳女。

經員警耐心解釋後，陳女才恍然大悟，相信員警所言，也成功順利守住荷包，頻頻向警方道謝。

台東警分局呼籲，網路交友要謹慎，如欲要贈送禮物或購買物品，要求繳清禮物相關費用時，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。