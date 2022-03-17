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消防添加新利器　提升救援效率

▲台東縣消防局關山消防分隊增添救援新利器。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣消防局關山消防分隊增添救援新利器。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

筆直的台九省道交通流量大，尤其台東縣境目前仍是雙線道；大小車輛行駛在同車道中因為想搶快容易發生事故，而若是大型車的事故現場搶救，因為「高度」的關係往往考驗消防人員。來自台北的基金會捐贈進口的救援平台和高效能照明等設備，升降的功能有效提升在搶救時的效率和安全。

消防人員在事故發生現場如何有效利用擁有的救援器材進行搶救，所花費的時間和搶救及被救者雙方的人命安全都息息相關。「工欲善其事，必先利其器」，消防局關山消防分隊獲台北「林思宏X5 醫師慈善基金會」捐贈金額33萬元左右包括奧地利進口的救援平台和可攜式區域照明燈。

爭取捐贈的關山義消分隊長周福安表示，台北產科醫生林思宏在成立基金會後常捐助花東許多學校資源的不足，而經友人魏瑞廷介紹下認識醫師林思宏；林思宏在看了電視劇「火神的眼淚」對消防員出勤工作的辛勞危險更是印象深刻，得知縱谷地區有此救援裝備的需求立即添購完成捐助。

林思宏說，大學求學和服役都在花蓮，對於台九線車流量大印象自然深刻；獲贈的關山消防分隊警、義消並進行模擬狀況演練，救援平台展開後上升至160公分高、負載500公斤可提供消防人員2至3人站立，無論是在搶救過程或是搬運傷患都相對便利和安全。另外可攜式照明燈本身具有防火性，所以不論雨天或是濃霧瀰漫的火場都非常實用，林思宏只希望每次裝備的添補能幫助到救援人員和救援對象，也再對打火兄弟們表達願做最有力的後盾。

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