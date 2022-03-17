野百合學運32周年　朱明宏：民主精神接力傳承

▲台南南關線市議員參選人朱明宏，在臉書上貼出和當年學生領袖林宜瑾立委的合照，紀念當年那一場爭取民主自由的學生運動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

野百合學運16日適逢32週年，台南南關線市議員參選人朱明宏，在臉書上貼出和當年學生領袖林宜瑾立委的合照，紀念當年那一場爭取民主自由的學生運動，朱明宏表示，比起32年前，現在的社會更加自由平等，這是前輩奮力爭取的結果，未來也要繼續努力，讓台灣往更好的方向前進！

32年前的野百合學運，是台灣民主轉型道路上重要的里程碑，因為野百合學運，促成了後來終止動員戡亂、總統直選等民主成就，許多當年的學生領袖現在也活躍在台灣政壇，立法委員林宜瑾就是其中之一。

朱明宏表示，野百合學運影響了一整個世代，象徵著台灣人追求自主的理想，沒有當年學生們的勇氣與熱情，台灣民主化的腳步還要延後許多年。在這一天感念前輩們的付出，更讓人堅定捍衛民主的理念。

朱明宏說，這幾年國際局勢動盪不安，香港反送中運動和烏俄戰爭都不斷的告訴我們，民主和自由隨時都有可能被強權侵害受損。台灣就像香港和烏克蘭，時時刻刻面對來自中國的野心與壓力，我們不能鬆懈，一定要守護民主精神與價值。

立委林宜瑾也勉勵朱明宏，不管處在什麼位置，都不能忘記追求自由民主、公平正義的理想，與照顧弱勢、為弱勢族群發聲的初衷。