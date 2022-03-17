　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

野百合學運32周年　朱明宏：民主精神接力傳承

▲台南南關線市議員參選人朱明宏，在臉書上貼出和當年學生領袖林宜瑾立委的合照，紀念當年那一場爭取民主自由的學生運動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南南關線市議員參選人朱明宏，在臉書上貼出和當年學生領袖林宜瑾立委的合照，紀念當年那一場爭取民主自由的學生運動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

野百合學運16日適逢32週年，台南南關線市議員參選人朱明宏，在臉書上貼出和當年學生領袖林宜瑾立委的合照，紀念當年那一場爭取民主自由的學生運動，朱明宏表示，比起32年前，現在的社會更加自由平等，這是前輩奮力爭取的結果，未來也要繼續努力，讓台灣往更好的方向前進！

32年前的野百合學運，是台灣民主轉型道路上重要的里程碑，因為野百合學運，促成了後來終止動員戡亂、總統直選等民主成就，許多當年的學生領袖現在也活躍在台灣政壇，立法委員林宜瑾就是其中之一。

朱明宏表示，野百合學運影響了一整個世代，象徵著台灣人追求自主的理想，沒有當年學生們的勇氣與熱情，台灣民主化的腳步還要延後許多年。在這一天感念前輩們的付出，更讓人堅定捍衛民主的理念。

朱明宏說，這幾年國際局勢動盪不安，香港反送中運動和烏俄戰爭都不斷的告訴我們，民主和自由隨時都有可能被強權侵害受損。台灣就像香港和烏克蘭，時時刻刻面對來自中國的野心與壓力，我們不能鬆懈，一定要守護民主精神與價值。

立委林宜瑾也勉勵朱明宏，不管處在什麼位置，都不能忘記追求自由民主、公平正義的理想，與照顧弱勢、為弱勢族群發聲的初衷。

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
未婚高中女師開車遭「鐵片」殺死　全校悲驚：她把學生當孩子照顧
升級iOS 15.4「LINE突掛掉」！　手機行也修不好
台88「鐵片」殺死高中女師！　開車到校途中遇劫
酒駕累犯將公布全名！　照片不打馬賽克
LINE群假投資抓到了！　21歲主嫌「腳鐐銬不上」
快訊／1月才累計12行員確診　中壢聯邦銀行再爆足跡
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南無新增個案　新營、柳營社區篩檢站240人結果出爐　

野百合學運32周年　朱明宏：民主精神接力傳承

攜手痞客邦再度打造台南新潮玩法　「潮Way台南」開放部落客投稿

屏東視障獨居婦生活困頓　警所長協助申請急難救助

13大學生深夜困砂婆噹山　1人穿越獸徑求援！警消柴刀開路帶下山

台南市勞工領袖大學初階班招生　歡迎勞工朋友逗陣來讀冊

歸仁農地非法倒土石方地主為累犯　第3次將移送檢調

恆春台灣祭遇清明連假　警宣導治安維護：防毒入侵杜絕鬥毆

日本東北地區強震　黃偉哲第一時間關心日本友誼市

與天祥有約全程免費！今年8場講師均一時之選　首場3／26登場

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

台南無新增個案　新營、柳營社區篩檢站240人結果出爐　

野百合學運32周年　朱明宏：民主精神接力傳承

攜手痞客邦再度打造台南新潮玩法　「潮Way台南」開放部落客投稿

屏東視障獨居婦生活困頓　警所長協助申請急難救助

13大學生深夜困砂婆噹山　1人穿越獸徑求援！警消柴刀開路帶下山

台南市勞工領袖大學初階班招生　歡迎勞工朋友逗陣來讀冊

歸仁農地非法倒土石方地主為累犯　第3次將移送檢調

恆春台灣祭遇清明連假　警宣導治安維護：防毒入侵杜絕鬥毆

日本東北地區強震　黃偉哲第一時間關心日本友誼市

與天祥有約全程免費！今年8場講師均一時之選　首場3／26登場

驚見桌上有護墊！男友竟回「當口罩用」　她納悶：可能嗎？

見透天厝大片窗戶憂「被敲破入侵」　網點1玻璃特色：比水泥還硬

台尼斷交吳進木入籍尼加拉瓜　監委關注申請自動調查

日本規模7.4地震　原能會：福島核電廠一度傳火災、現已確認誤報

40歲宋智孝新造型一甩嬸味！　條紋穿搭Ｘ負評短髮反而超逆齡

直逼30公分春捲！苗栗特色美食「粔粿」　滿嘴米香軟嫩十足超誘人

【廣編】全球海外第一站MMORPG《奧丁：神叛》3／29戰進神之領域！

陸5間藥企傳獲准免費生產輝瑞新冠口服藥　企業保守回應：還在核實

台南無新增個案　新營、柳營社區篩檢站240人結果出爐　

快訊／傳動鍵盤鬆動！新埔站電扶梯異常原因曝光　輔助煞車迴路也出問題

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

桃園4／1起使用「可透視垃圾袋」

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

交通部長王國材視察桃園機場

安南警阻詐今年最大筆金額

台南監警聯合取締改裝噪音車

民眾應定期檢視工廠及居家電氣設備

歸仁農地非法倒土石方第3次將移送檢調

日本東北地區強震黃偉哲關心

台南新營、柳營社區篩檢　疫情清零

善心人士捐贈移動式軍規級呼吸器

13大學生受困砂婆噹山　警消柴刀開路帶下山

南消首創山域搶救訓練

台南市勞工領袖大學初階班招生

潮Way台南開放部落客投稿

更多熱門

相關新聞

政府課錯稅15年　無法全數追回

政府課錯稅15年　無法全數追回

據統計民國98年《稅稽法》修正後１年內，全台退稅6822件、金額逾3.5億元，可見12年來有多少納稅人權益獲得了保障。身為人民公僕（也是執行納稅者權利保護的行政首長）的財政部長蘇建榮竟以「稅籍資料保存不易」為由提出修法，蘇部長此舉在數位化的今天令人失望！罔顧納稅者權利之立法提案乃威權復辟！

刻意槓上蔣萬安　蘇揆心中小劇場

刻意槓上蔣萬安　蘇揆心中小劇場

陸全國政協回應中美民主制度差異：適合的最好

陸全國政協回應中美民主制度差異：適合的最好

台南市議會聲援烏克蘭

台南市議會聲援烏克蘭

這樣一大兩小的政黨政治不健康

這樣一大兩小的政黨政治不健康

關鍵字：

野百合學運朱明宏民主傳承

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面