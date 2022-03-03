陸全國政協回應中美「民主制度」差異：人民依國情選擇「適合的最好」

▲大陸全國政協十三屆五次會前記者會在北京舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協十三屆五次會議於4日召開，大會今（3）日舉行會前記者會。對於外界認為中美在爭民主話語權，政協發言人郭衛民表示，民主的樣式是多元的，不是少數國家的專利，「各國的民主制度應該由各國人民根據自己的國情自主選擇，適合的才是最好的。」

▲大陸全國政協發言人郭衛民。（圖／記者任以芳攝）

美國總統拜登（Joe Biden）於2021年12月9日及10日透過視訊舉行「民主峰會」，邀請全球100多個國家及地區參加。在峰會舉行前，大陸國新辦也公布《中國的民主》白皮書，被外界視為雙峰在爭奪「民主」話語權。書中強調，「人民當家作主是中國民主的本質和核心，中國共產黨的領導，是中國發展全過程人民民主的根本保證。」

郭衛民指出，美國在國內問題矛盾重重，美式民主飽受詬病的情況下，召開所謂民主峰會，「無非是為了拉幫結伙，打壓他人，分裂世界，維護其霸權地位。」

郭衛民認為，有的西方國家社會治理亂象叢生，連本國人民也越來越不滿，卻試圖把自己所謂的民主模式通過顏色革命等強加給別國，造成了嚴重的災難，「美國盜用民主旗號，服務一己私利，世界人民已看得越來越清楚，公道自在人心。」

郭衛民強調，中國在長期的發展建設中形成具有中國特色的民主政治制度，「我們依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督，走出一條發展全過程人民民主的道路，有力地推動了經濟社會長期發展，人民生活持續改善，社會文化不斷進步。」

