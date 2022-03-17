大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了　用戶全崩潰

記者邱晟軒／綜合報導

不少 Netflix 的使用者都會把自己的帳號、密碼分享給親友「免費使用」，官方長期以來也並未嚴格禁止。然而，Netflix（16日）正式宣佈分享帳戶人給非同住者即將額外收費，將在3個國家先行測試。

Netflix 的高級方案（家庭共享方案）是不少網飛用戶都在使用的功能，利用同時觀看的裝置數來平分方案價格。選擇此方案平均每月不到百元的價格即可觀賞超高畫質的網飛影片，導致很多用戶會上網揪團、找朋友平分。

Netflix產品創新總監Chengyi Long近日在官方專欄表示，「我們一直讓住在同一家庭的人，能夠輕鬆共享他們的Netflix帳戶，分立帳號與多重串流非常受歡迎，不過它們同時也對何時以及如何共享 Netflix 造成了一些混亂。因此，帳號在家庭之間共享影響了我們為會員投資新影集和電影的能力。」

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Netflix計畫率先在智利、哥斯大黎加和秘魯進行測試，當地用戶預期將會收到通知，若要為帳號增添不同居住地的子帳號，將會被收取額外的2.99美元（約新台幣85元）。

不過，預期新政策會影響到不少用戶的觀影體驗，Netflix將同時新增「轉移 Profile 到新帳號」功能，訂閱用戶能夠把自己的觀看資料轉移到全新帳號或 Extra Member 帳號中，讓個人觀影歷史、我的片單等資料將會一併移轉到全新帳號中。

目前還不確定這項「新功能」及限制什麼時間點會推至全球，Chengyi Long坦言，「在全球各地進行更改之前，我們將先努力了解這兩個功能對這三個國家/地區用戶的效用。」

▲Netflix示意圖。（圖／路透社）