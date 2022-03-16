一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

記者邱晟軒／綜合報導

303全台大停電之後，各縣市突發性停電、跳電狀況頻傳，經濟部長王美花宣稱，因為台灣有許多小動物觸電造成短路，掀起網路上不少質疑聲浪。對此，就有台電員工出面無奈曝辛酸，直喊「真的是鳥獸碰觸造成停電」。

有一名台電維修人員今16日在臉書公開社團「爆廢公社」發文表示，今天我不特別袒護誰，也不討論是否缺電，針對剛好看到大家在討論鳥獸觸碰造成停電，所以今天只針對這些事件來跟各位說真話。

關於近期各地停電頻傳，真的是鳥獸碰觸造成的嗎？原PO解釋，「是真的！」我們高壓電大部分每某個區段就會設置一組保護開關，當事故電流過大時，保護開關的保險絲就會熔斷（跟家裡總開關跳了一樣道理），一般只需要趕到現場換掉保險絲就好，但是少部份不只保險絲熔斷，就連器具也一起炸毀時，維修時間就會拉長。」

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▲高雄大社、燕巢昨（15日）2000戶停電原因，「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

那麼台灣到底缺不缺電？原PO表示，「這我真的無法給答案，因為我也不知道」，不過他也提醒，事故跟缺電不要綁在一起討論，要有正確的判斷能力，事故一直都有，並不是最近才比較多，而且大部分事故是無法避免的，「我們能做的只是降低事故機率和儘速恢復供電，希望各位能諒解。」

原PO同時貼出一張喜鵲在電杆上築巢的照片為例子，他表示，現在是喜鵲的繁殖期，喜鵲又喜歡在我們的電桿裝置物築巢，正常來說是不會有事的，但是當喜鵲不只叼樹枝還叼鐵線時，鐵線就會造成相間短路而造成事故，下雨天時樹枝也會導電，所以本來沒事的鳥巢，也會因為雨天而炸開，所以我們能做的就是看到就破壞掉鳥巢，或者藉由民眾告知而前往驅除。

▲台電維修人員PO文解釋。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO無奈指出，「但是你知道嗎？這樣的鳥巢，喜鵲快的話兩天就能築好大約8成，你認為我們有辦法防範？」而且照片上橘色的部分是驅鳥器，會怕的鳥就不會繼續在那築巢，但是還是有少數不怕的，就繼續在那築巢，所以事故一直都是有的，我們能做的只是盡量降低事故機率和快速恢復供電，「希望各位能理性看待，至於三月的大停電造成大家的觀感不佳，真的深感抱歉，我們會努力做的更好的。」