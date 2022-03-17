　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／水彈來了發警報！「大雷雨」夜襲降10°C回寒　熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面報到！竹苗中彰地區有瞬間雷雨、大雷雨發生。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局今（17日）晚7時25分緊急發布「即時天氣訊息」，示警台中、彰化地區，受鋒面接近影響，目前有較強對流系統發展，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。7時54分並針對新竹、苗栗縣發布「大雷雨即時訊息」，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度，持續至8時30分。

氣象局指出，今晚到明天（18日）鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，北台灣明顯轉涼，這段時間是這波鋒面影響最明顯時候，北部降雨較為全面，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，中部也有局部短暫陣雨甚至雷雨，南部降雨則較為零星，至於東半部則要等明天上午風向轉為東北風後，降雨才會明顯起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預計明天下午鋒面遠離，各地降雨漸歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。氣象局表示，明天中午北台灣的氣溫只有18到20度，和前一天相比有10度左右的落差，晚上之後還會再低一些，其他地區變化不大，高溫仍有25度以上，南部更可以來到31度左右，南北溫差大，南來北往請留意溫度的變化。

▼今晚雨勢最強！降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局、NCDR

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，19日（周六）清晨北部及東北部天氣較涼，白天起東北季風減弱，20、21日（周日、下周一）台灣附近轉為偏南風環境，北台灣氣溫回升，白天再度溫暖起來；19至21日水氣偏少，各地大多為多雲的天氣，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

22日（下周二）又有一波鋒面通過及東北季風增強，降雨增多，北部及東北部天氣轉濕涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

23、24日（下周三、四）東北季風及華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼；北部地區有短暫雨，中部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
林昀儒五局大戰惜敗東奧金牌馬龍！　無緣WTT大滿貫男單4強
YouTuber被抓包「為業配說謊」　網罵爆了
獨／貸款百萬買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽：是那條法律？
國中妹肚突暴痛　醫見「有東西在滾」驚呆！下秒產娃
火狂燒8天！桃園美福倉儲殘火全撲滅　萬噸肉品發惡臭
快訊／「瞬間雷雨」發警報！強襲降10°C回寒　熱區出爐
鄧倫「逃稅2.2億」封殺後首現身　憔悴身影曝光
央行明起升息1碼　房市管控暫不調整
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拜拜供品被偷！他好奇「大家會報警嗎」　掀起兩派網友論戰

快訊／水彈來了發警報！「大雷雨」夜襲降10°C回寒　熱區出爐

每晚都要舔！人妻膚況變差「忍不住了」　老公超誠實回答網笑翻

百老匯神劇「獅子王」再來台！強勢攻進「臺北小巨蛋＋衛武營」造成搶票熱潮

天秤有意外邂逅！12星座「紛擾有轉圜」　處女面對重要關卡

第27期明截止！預約率僅達1成　陳時中：本月平台還不會退場

小情侶性致突來「要喊卡洗澡嗎？」　老司機笑曝1招：小朋友才困擾

想吃星巴克點心！妹子「忽見驚喜折扣」一票人不知　店員：是真的

偵測到閃電！即起大雨轟整晚　驟降6°C「最低溫時段」出爐

男友幫記生理期！「下秒拿指甲剪問1句」妹子心寒：我小題大作？

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

拜拜供品被偷！他好奇「大家會報警嗎」　掀起兩派網友論戰

快訊／水彈來了發警報！「大雷雨」夜襲降10°C回寒　熱區出爐

每晚都要舔！人妻膚況變差「忍不住了」　老公超誠實回答網笑翻

百老匯神劇「獅子王」再來台！強勢攻進「臺北小巨蛋＋衛武營」造成搶票熱潮

天秤有意外邂逅！12星座「紛擾有轉圜」　處女面對重要關卡

第27期明截止！預約率僅達1成　陳時中：本月平台還不會退場

小情侶性致突來「要喊卡洗澡嗎？」　老司機笑曝1招：小朋友才困擾

想吃星巴克點心！妹子「忽見驚喜折扣」一票人不知　店員：是真的

偵測到閃電！即起大雨轟整晚　驟降6°C「最低溫時段」出爐

男友幫記生理期！「下秒拿指甲剪問1句」妹子心寒：我小題大作？

林昀儒五局大戰惜敗東奧金牌馬龍！　無緣WTT大滿貫男單4強

王力宏、李靚蕾調解有共識了！　視訊開庭「纏鬥7小時」結果曝光

台銀明討論利率調升！　估存款調幅介於0.1%～0.125%

拜拜供品被偷！他好奇「大家會報警嗎」　掀起兩派網友論戰

小護士抵押房產還貸…落「連環陷阱」房遭凍結　慘揹582萬債崩潰

麥當勞「中式酸筍炸雞捲」視覺衝擊！　多重酸爽口感嗨翻

新式捕蜂裝備2分鐘穿上　新北動保處捕蜂戰力再升級

視覺體重秒減3公斤！16種消水腫秘方一圖看　超強小黃瓜減脂必吃

新北三芝動物之家櫻花綻放　毛孩免費施打狂犬病疫苗

網紅新片遭抓包「為業配說謊」！　好友愛莉莎莎也受騙…網罵爆

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

鋒面報到！3縣市迎大雷雨

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

全台連下4天　「各地溼答答」時間曝

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

外送員勸女客別穿情趣內衣取餐！網看她照片更兇

高雄騎士被逼車　遭警要求刪文

明起兩段式變天！雨最猛時段出爐

引擎蓋辣妹身分曝「前JKF女郎兼直播主」

餐廳突Call「能改晚宴或隔天」！新娘見原因氣炸

更多熱門

相關新聞

鋒面報到！3縣市迎大雷雨

鋒面報到！3縣市迎大雷雨

今日晚上到明日上午鋒面接近並通過，各地降雨機率提高，北部容易出現較大雨勢或雷雨。中央氣象局針對新竹縣、新竹市、苗栗縣發布大雷雨特報，民眾須特別留意劇烈天氣。

全台連下4天　「各地溼答答」時間曝

全台連下4天　「各地溼答答」時間曝

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　要有心理準備

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　要有心理準備

迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案

迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

關鍵字：

氣象氣象雲雷雨

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

快訊／央行宣布升息1碼！未推第5波打炒房

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面