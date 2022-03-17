快訊／水彈來了發警報！「大雷雨」夜襲降10°C回寒　熱區出爐

▲鋒面報到！竹苗中彰地區有瞬間雷雨、大雷雨發生。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局今（17日）晚7時25分緊急發布「即時天氣訊息」，示警台中、彰化地區，受鋒面接近影響，目前有較強對流系統發展，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。7時54分並針對新竹、苗栗縣發布「大雷雨即時訊息」，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度，持續至8時30分。

氣象局指出，今晚到明天（18日）鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，北台灣明顯轉涼，這段時間是這波鋒面影響最明顯時候，北部降雨較為全面，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，中部也有局部短暫陣雨甚至雷雨，南部降雨則較為零星，至於東半部則要等明天上午風向轉為東北風後，降雨才會明顯起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預計明天下午鋒面遠離，各地降雨漸歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。氣象局表示，明天中午北台灣的氣溫只有18到20度，和前一天相比有10度左右的落差，晚上之後還會再低一些，其他地區變化不大，高溫仍有25度以上，南部更可以來到31度左右，南北溫差大，南來北往請留意溫度的變化。

▼今晚雨勢最強！降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）





氣象局預報，19日（周六）清晨北部及東北部天氣較涼，白天起東北季風減弱，20、21日（周日、下周一）台灣附近轉為偏南風環境，北台灣氣溫回升，白天再度溫暖起來；19至21日水氣偏少，各地大多為多雲的天氣，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

22日（下周二）又有一波鋒面通過及東北季風增強，降雨增多，北部及東北部天氣轉濕涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

23、24日（下周三、四）東北季風及華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼；北部地區有短暫雨，中部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完