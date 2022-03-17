與天祥有約全程免費！今年8場講師均一時之選　首場3／26登場

▲天祥周邊有梅園、文天祥公園、祥德寺等特色景點，同時也是太魯閣族人過去的重要聚落，其地景與生態十分豐富。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天祥是民眾到訪太魯閣國家公園必定會駐足停留之處，周邊有梅園、文天祥公園、祥德寺等特色景點，還有白楊步道與綠水步道可供遊客健行、親近大自然。此處，同時也是太魯閣族人過去的重要聚落，其地景與生態十分豐富。太管處為讓更多人深入了解天祥，特規劃一系列「與天祥有約」的活動，邀請大家一起來探索天祥的自然之美與人文奧秘。

太管處表示，今年3~10月共規劃8場次全程免費的室內、外活動，首場「尋寶遊戲及種子吊飾DIY」將於3月26日登場，已開始受理報名，歡迎有興趣的民眾可至太魯閣官網報名(https://www.taroko.gov.tw/News_Content.aspx?n=5402&s=259183)。

活動內容包含天祥在地生態觀察與人文歷史等，精采可

太管處表示，與天祥有約系列活動於3月26日正式登場，後續活動包含：4月9日和10月1日的西寶賞鳥活動；4月24日和5月7日夜間的昆蟲觀察及蝙蝠觀察活動；3月26日和9月3日透過尋寶遊戲及種子吊飾DIY來認識天祥地區植物，適合親子一起參加的活動；以及6月11日及6月18日，可以更深入了解天祥地區歷史過往及太魯閣國家公園步道特色的室內講座。

▲太管處今年規劃8場活動，探索天祥的自然之美與人文奧秘。

太管處進一步表示，本次邀請的講師包括長期從事自然觀察及環境教育的林青峰和范力仁老師、專研蝙蝠生態的黃俊嘉博士、對日治時期太魯閣歷史有深入研究的文史工作者金尚德先生，還有太魯閣國家公園解說員及解說志工等。

其中黃俊嘉博士還會帶領學員以超音波偵測器來搜尋蝙蝠的蹤跡；范力仁老師將於春季及秋季跟大家一起到西寶賞鳥、聆聽鳥音天籟；而太魯閣解說志工則將教大家，如何把楓香樹的果實變身成美麗的吊飾。整個系列活動包含白天和晚上、動態與靜態、室內和戶外、自然與人文，內容豐富又有趣，請大家把握報名機會，踴躍參與。