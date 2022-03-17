好康來了！石門水庫入園將採電子收費　3／26-4／8入園免費

▲石門水庫4月起改採新制入園措施。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為積極提升石門水庫服務品質，北區水資源局與桃園市政府攜手合作推動「石門水庫及大漢溪跨域亮點計畫」，石門水庫自下(4)月起，將改採新制入園措施。為使新建置電子感應收費系統啟用順利，北水局於3月26日起至4月8日，進行系統測試，此期間遊客入園將免收費用，歡迎大家利用清明連假到水庫一遊。

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北水局17日表示，除已建置完成溪洲旅遊服務區外，將啟用入園電子感應收費系統取代現行人工收費方式，遊客可持一卡通或悠遊卡於出園時，直接刷卡付費，讓遊園付費快速又便利。此外，北水局提供多元繳費選擇，遊客可使用現金或行動支付，在園區3處收費機繳費，十分方便。

該園區新制入園收費規定，仍維持人員免費，僅收取汽機車輛入園費，並以單次計次收費。計費時段為每日8～18時，標準大客車400元，小客車120元，機車50元。針對設籍水庫集水區7鄉鎮區居民，採每年1次申請即可全年免費入園優惠，已自3月15日起開放受理申請，且無受理截止期限，符合條件民眾可持本人身份證正本及行車執照至坪林管制站旁服務中心填寫申請書（或填寫委託書請他人代辦）辦理，每人限登錄與本人行車執照相符車牌車輛1部，受理申請時間為每日10～17時。



石門水庫將推動朝「低碳智慧園區」方向營運，目前智慧化電子收費系統建置完成後，未來將規劃於溪洲轉運站提供低碳電動公車，民眾於園區可隨招隨搭免開車旅遊，以減少車輛入園營造優質旅遊環境。