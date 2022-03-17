高雄愛國超市「過期生鮮改標再賣」　過期5天...當即期品降價促銷

▲高雄連鎖超市「過期生鮮當即期品賣」，偷改標當大促銷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市仁武區仁忠路的「愛國連鎖超市」被民眾投訴，把過期生鮮食品偷改標當即期品賣，還貼上特價貼紙掩飾，賣給不知情的消費者。高雄市衛生局接獲反應後立即派員查察，發現確實有重新貼標狀況，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定及依同法第44條規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局14日接獲通報，愛國連鎖超市疑似將過期品當即期品，販售給不知情的民眾，立即派員現場查察，到場後發現店家確實將生鮮即期食品重新貼標販售。

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▲▼衛生局人員到場稽查，確實發現店家偷換標當大促銷，事實上這些生鮮食品早已過期約4-5天。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據現場稽查影片可見，店家在生鮮食品上重新貼標籤，並打上新的有效日期，還貼上特價商品貼紙試圖掩飾，但當稽查人員撕開貼紙時，發現這些生鮮食品早已過期4-5天。

▲▼衛生局人員到場稽查，確實發現店家偷換標當大促銷，事實上這些生鮮食品早已過期約4-5天。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局表示，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定及依同法第44條規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局也嚴正呼籲，業者切勿以身試法，並提醒消費者購買食品時可多加留意標示與內容物情形，倘有疑慮，可撥打食品衛生專線07-7231385反映，衛生局將儘速協助了解釐清，共同守護市民朋友食的安全。