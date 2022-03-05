他兌200元發票　櫃台驚喊「1000萬的耶」！真相傻眼：一堆人不知道

▲中獎發票已不能到郵局兌領了。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／劉維榛報導

去年9至10月發票，兌領期限只到下周一（7日），千萬別與財神錯過了。不過有男網友分享，去郵局一趟，順便兌領200元中獎發票，結果櫃台人員驚喊「你這1000萬的耶」，結局引發6千名網友噴笑。事實上，郵局早就沒兌領發票的業務，至今仍有一票人不知道，讓其他網友調侃原PO，「劇本要改編超商換200元！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，昨（4）日去郵局辦事情，突然想起皮包有一張200元中獎發票，結果櫃台人員一看直呼「你這1000萬的耶。」原PO表示心臟險些驟停，趕緊小聲反問「現在要怎麼做？我怕等下走出郵局會有生命危險」，結果對方回應，「你這1000萬的，後三碼是不能換啦。」

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該文章引發6千人朝聖笑翻，「瞬間心情盪到谷底」、「幸福來的太突然」、「我之前也是中千萬的同號末3碼兩張」、「笑到快內傷啦」、「不好意思，您的悲劇我笑慘了」、「還好沒先打給老闆離職」。

但其實故事編造太假，因為郵局早在2018年12月28日就不提供兌換獎金的服務，民眾若中五獎（1000元）或六獎（200元），可以到銀行、四大超商與全聯美聯社兌領，後者超商則不受限假日影響，但兌換現金僅在每日9時至23時。

底下一票網友狂噓，「故事很精彩，但很多人可能不知道，郵局早就已經不辦理發票兌獎業務了」、「哈！現在郵局早就不玩發票的業務了，劇本要改編超商換200元」、「醒醒，可以出院了」、「建議你改用雲端發票App，就沒沒有這樣的笑話」。

▼網友抓包原PO假故事。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

