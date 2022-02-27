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三間加油站「車潮不見盡頭」　烏克蘭YouTuber直擊超市塞爆！

▲▼烏克蘭YouTuber拍攝現況。（圖／翻攝自YouTube／Olga Reznikova）

▲烏克蘭境內等待加油的車潮。（圖／翻攝自YouTube／Olga Reznikova，下同）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰火持續延燒，烏克蘭境內多地遭到俄軍爆炸攻擊，烏克蘭民眾也緊急逃離危險地區。烏克蘭YouTuber雷茲尼科娃（Olga Reznikova）24日上傳了一部影片，描述基輔與烏克蘭西部城市的現況，不僅加油站看不到排隊車潮的盡頭，超市也排滿了等待領錢的人們。

影片中，基輔對外的主要幹道依舊擠得水洩不通，雷茲尼科娃駕車到西烏克蘭後油箱幾乎見底，於是前往加油站，但加油站擠滿等待加油的車輛，「95無鉛汽油已經完全沒了」。而在雷茲尼科娃的鏡頭下，駛入加油站等待加油的車輛不斷增加，後續她經過的三間加油站都是相同景象，排隊車潮「長不見底」。

▲▼烏克蘭YouTuber拍攝現況。（圖／翻攝自YouTube／Olga Reznikova）

▲雷茲尼科娃手指的地方是排隊等候領錢的人龍。（圖／翻攝自YouTube／Olga Reznikova）

雷茲尼科娃隨後來到超市購買生活用品與食物，原本想領錢的她看見ATM前的人龍，決定放棄，「我身上確實沒有很多現金，不過我看信用卡還可以正常使用，所以我不想排隊了，希望這就是最高峰，然後人晚點就會減少」。她提到，超市並沒有恐慌的現象，但結帳的隊伍確實有比平常密集一些，而貨架上的商品也算充足，如果沒貨了，店員也會馬上補上，「至少現在看起來店家還有存貨」。

▲▼烏克蘭YouTuber拍攝現況。（圖／翻攝自YouTube／Olga Reznikova）

▲超市的貨品還算充足。（圖／翻攝自YouTube／Olga Reznikova）

此外，雷茲尼科娃也提到自己有在關注俄烏戰爭最新消息，聽聞烏克蘭中部的城市遭受俄軍火箭彈攻擊，「一枚火箭彈落在城市正中央，一位民眾死亡、五位民眾受傷，最諷刺的是，我打開俄羅斯媒體報導，他們卻說這件事完全合法、合乎國際規範。」

另外，雷茲尼科娃也在影片中提到，烏克蘭有不少民眾都進到地鐵站躲避空襲，因為基輔有許多地鐵站擁有地下50公尺的深度，甚至有位在地下100公尺深的地鐵站，「蘇聯時期他們建造用來當作防空洞，而現在成了民眾很好的躲藏地點，因為那裡可以讓他們感到安全。」

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