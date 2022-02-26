衛生紙1包7元、白米買1送1！各大量販超市「限時抗漲優惠」快收

▲各大量販超市限時抗漲優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

民生用品、美食餐廳漲不停，民眾荷包大失血，這次趁著228連假開跑，各大量販超市也祭出「超殺省錢優惠」活動，像是家樂福有百款民生必需品、咖啡品項下殺買1送1，超市店則同步推美式買1送1、拿鐵第2杯半價等優惠，愛買則有衛生紙1包只要7元，全聯推OFF COFFEE買1送1、多款人氣夯品買1送1，婆媽們假期間把握機會省一波。

▲家樂福有數百支民生必需品、咖啡品項下殺買1送1，超市店也推限時現煮咖啡優惠。

●家樂福

家樂福即日起至3月8日祭出「省錢優惠好康」活動，有數百支民生必需品下殺買1送1，像是洗碗精、玄米油等都享買1送1優惠，除外，至2月28日前凡會員購買家用五金、家電3C、紡織服飾等指定商品，量販分店滿2000元、超市店滿599元還可享受9折起優惠，同步開放搭配買1送1或是下殺折扣的促銷優惠品，就可同時享受促銷折扣再送現金折價券的雙重優惠。

提醒回饋活動是以現金折價券方式發送，買愈多送愈多，量販店最高回饋現金折價券5000元，超市店最高回饋1000元，所有現金折價券可使用至3月14日止。除外，家樂福至3月8日前加碼推多項咖啡品項都買1送1，300種日用商品買1送1等優惠，像是咖啡、茶包、衛生紙、燕麥片、洗沐用品都有，期間家樂福超市門市再推「美式咖啡買1送1、拿鐵第2杯半價」等小確幸。

●愛買

愛買即日起至3月8日祭出「抗漲省荷包」活動，推出600款民生用品下殺最低39折起，其中，有超過200款商品享買1送1、第2件5折，包括白米、咖啡豆等都有買1送1，還有逾20款衛生紙、廚房紙巾最低6折起，像是愛買自有品牌抽取式衛生紙24包限定安心價只要169元，平均單包僅7元，買到就是省到。

▲全聯228連假期間有OFF COFFEE同品項買1送1、阪急麵包任選4個只要100元。

●全聯

全聯即日起至2月28日於門市祭出「OFF COFFEE同品項買1送1」優惠，加碼吃阪急麵包任選4個只要100元，以及超過80支火鍋湯底商品「第2件5折起」，其中，可是有多款人氣夯品買1送1。線上優惠方面，PXGo!全聯線上購推出「英雄陪你FUN大假」活動，同樣於228連假期間，消費者使用PXPay支付購買全站商品，單筆累計消費金額每滿1000元就送1000福利點，同時單筆消費滿699元，即可獲得85折折價券1張。

●美廉社

美廉社即日起至2月28日祭出「堅守部長不漲優惠專區」，其中包括民生商品最低62折起，像是自有品牌Simple Life超柔抽取衛生紙加量版限期特惠只要99元，還有許多民生用品、食品享超殺折扣，且結帳使用icash pay或OPEN錢包，可再享天天回饋6%。

▲美廉社2月28日前也推不漲優惠專區，最低下殺62折起。

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