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大陸 大陸焦點 特派現場

41歲女買菜「被叫阿姨」氣炸！怒打29歲店員：你沒有比我小多少

▲▼ 41歲被叫阿姨 。（圖／翻攝自新晚報）

▲41歲的邢姓女子向媒體抱怨自己的遭遇 。（圖／翻攝自新晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

一些女生不管幾歲都不喜歡被叫做「阿姨」，大陸浙江杭州一名41歲邢姓女子因被29歲的收銀員叫「阿姨」感到十分不滿，立刻和對方理論起來，最後兩人扭打在一起，場面相當火爆。

▲▼ 41歲被叫阿姨 。（圖／翻攝自新晚報）

▲ 邢女結帳時被叫「阿姨」很不爽。（圖／翻攝自新晚報）

據《新晚報》報導，邢姓女子近日到一家超市去買菜，結帳時收銀員喊了她一聲「阿姨」，令她非常不悅，隨即說「我比你沒有大多少，你不要叫我阿姨！」收銀員則回嗆，「我這麼叫怎麼了！我就叫阿姨怎麼了！」

雙方爭執不下竟大打出手。邢女事後表示，她對於年齡比較敏感，而且對方店員的年齡29歲，比自己沒有小多少，「叫阿姨不合適。」

邢女透露，在理論的過程中收銀員的態度很差，於是她就拿著手機指著店員說了幾句，店員就從收銀台走到她旁邊揪著她的頭髮還踹她！

邢女被打後選擇報警，之後雙方被民警帶去了派出所。收銀員在付給邢女500元（人民幣，約新台幣2225元）後就離開了。不過超市店長卻指出，是邢女先動的手、也是她先罵的人，但收銀員的服務確實態度不好，在付給邢女賠償金後就辭職了，現在已無法聯繫上對方。

雙方最後在派出所的調解之下達成了一致。對此，不少網友表示傻眼，「都41了不叫阿姨難道叫大媽？」、「叫阿姨是對你客氣」。不過也有人力挺邢女，「年齡相差18歲以上叫阿姨比較合適，畢竟差了一輩，只差12歲，叫大姐人家也不至於那麼生氣」、「大了12歲，小寶寶也不會叫一個小學生阿姨......這個年齡差只能叫姐姐」。

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