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明天開跑！繼光香香雞連15天「人氣炸物第2件半價吃」

▲▼繼光香香雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞限時15天吃第2件半價優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控又有小確幸可以吃了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜宣布祭出限時15天「超值優惠」活動，期間只要購買指定套餐即可享有「人氣炸物第2件半價吃」。另，頂呱呱至4月15日前也有5大人氣夯品買1送1、雙拼組合銅板價吃等2大限定優惠。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲買2大指定套餐可享指定人氣炸物第2件半價吃。

繼光香香雞祭出最新下殺優惠，明（17）日起至3月31日連15天，凡於門市購買指定1號餐（香香炸雞＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇），即可享有「阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣人氣炸物3選1第2件半價吃」優惠，最多現省57元。

同步祭出最新會員滿額禮，即日起至4月20日凡單筆儲值滿千以上，可免費獲得品牌Q版保溫袋1個，加碼至3月31日前加入會員還能獲得180元大禮包優惠，可以爽吃19元甜心地瓜球、86折繼光香香雞1號餐、茶加TPLUS指定飲品第2杯半價兌換券等。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

另，頂呱呱近日也推出超殺電子優惠券來了，一共祭出2大限定優惠，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品5大餐點享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，即日起至4月15日限定開吃，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

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