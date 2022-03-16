湯蕙禎號召捐40萬片口罩給烏克蘭　交由外交部統一寄送

▲民進黨立委湯蕙禎號召捐贈40萬片口罩給烏克蘭。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯侵略烏克蘭，造成上百萬名烏克蘭難民逃離家園進入波蘭、斯洛伐克等鄰近國家避難。對此，民進黨立委湯蕙禎表示，專營半導體精密製程空氣汙染防治的化學濾網製造商鈺祥企業，也在她的號召下，捐贈40萬片醫療口罩，共計160箱，將由外交部統一寄送至烏克蘭。

湯蕙禎表示，由於東歐各國動員收容及接濟難民，但鄰近國家旅館及民眾提供的住所已日漸額滿，糧食物資醫藥用品及生活用品也在大量難民的使用下快速耗盡，俄烏戰爭造成的交通中斷，也提高外界物資的援助困難度。

她指出，在零下氣溫中流離失所還未獲得收容的烏克蘭人，僅有隨身物品，缺乏飲水糧食醫藥及生活用品，又逢疫情期間，須要外界馳援。

湯蕙禎表示，要用行動來表達對於烏克蘭全國民眾堅守家園、堅持自由民主的敬意之同時，也希望能再次喚起台灣民眾的熱血，一起籌募所需民生用品幫助烏克蘭難民度過難關。

她說，為協助烏克蘭難民，日前台灣外交部已經發起相關援助活動，並透過財團法人賑災基金會開立的烏克蘭捐款專戶經由台灣民眾熱心響應下已破6億元；而第二波生活物資的募集活動已在台灣民間發酵。

湯蕙禎說，專營半導體精密製程空氣汙染防治的化學濾網製造商鈺祥企業，也響應她的號召，捐贈40萬片醫療口罩，共計160箱，將由外交部統一寄送至烏克蘭，協助支援烏克蘭難民，傳遞台灣人無國界的善意及友好。

▼民進黨立委湯蕙禎號召捐贈40萬片口罩給烏克蘭。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

