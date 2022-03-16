黃偉哲自詡「政壇做苦工的阿信」：想不到有什麼辦法解決內鬥

▲台南市長黃偉哲強調，民進黨台南市推出的是民意調查滿意度最高的候選人，「絕對不是西瓜」，台南不斷在進步，他有信心搶回上屆選戰綠營流失的票源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日中午受邀上直播節目，接受媒體人王時齊專訪，針對黨內競爭、藍營的內外夾攻，直白剖析內心爭取連任的心境，強調民進黨台南市推出的是民意調查滿意度最高的候選人，「絕對不是西瓜」，台南不斷在進步，他有信心搶回上屆選戰綠營流失的票源。

黃偉哲中午參加yahoo!tv直播節目《齊有此理》受訪時表示，政黨內部競爭激烈，同志操刀相向，國內外都有所聞，內鬥激烈的結果，當下一定會造成政黨內傷，甚至影響大選，本來可以一加一大於二、至少等於二，結果可能變成一加一小於0.5。

黃偉哲表示，過去民進黨有個傳統，脫黨參選的，選民都會以選票制裁，不過隨著近年各政黨的基本盤內縮，對黨員的約制力減弱，造成部分選戰打起來已肆無忌憚，他想不到有什麼好辦法來解決內鬥。

針對台南版圖長期綠大於藍，是否反而助長綠營選將爭相參選，競爭激烈？甚至出現「隨便提名個西瓜都能當選」的耳語，黃偉哲強調，民進黨過去以黨員投票決定提名人選，現在尊重民意，採用民調，是交由選民選擇出來的，「絕不是西瓜！」

主持人問及黃偉哲對於藍營可能參選的謝龍介、陳以信、高思博三人有什麼看法。黃偉哲表示，陳以信有高學歷、年輕；高思博也是高學歷、曾參選台南市長，父親高育仁曾是台南縣長；謝龍介的台語很溜，在地連結強，有本土性，三人都是可怕又可敬的對手，不論誰最後代表藍營出線，都希望能做到君子之爭，不要口出惡言，放冷箭。

黃偉哲指出，他從縣議員、國會議員走來，首次擔任地方首長，從摸索、上手到現在的順手，讓台南不斷進步往前走，台南現在比較不淹水、都市化、防疫科學化，例如2015年登革熱大爆發時，有2萬9千例，近3年來的本土案例已降到5例以下，去年更達到0案例，他以「政壇做苦工的阿信」自我砥礪，希望民眾相信他。

黃偉哲帶著台南的蝴蝶蘭、媽祖泡芙、成功爆米花、成功啤酒等文創商品上節目，趁機替台南作宣傳，其中蝴蝶蘭是經過奈米科技染色，花色上半部是藍色，下半部是黃色，與烏克蘭國旗同色，黃偉哲強調，全世界的蝴蝶蘭有六分之一在台南，台南蘭展是世界三大蘭展之一，每年吸引數千國際買家下單，產值破百億元。而各類文創商品是希望把古蹟、廟宇文化帶給年輕人，讓年輕人更了解台南，對台南產生興趣。

黃偉哲表示，台南高鐵站沙崙地區已有中研院南部分院、工研院南部分院進駐、還有會展中心、三井OUTLET等商展中心，正發展成「智慧綠能科技城」，台南科學園區的產值去年破兆元，已接近竹科，台南不斷在進步，他有信心拿回綠營上次流失的選票，爭取更多民眾支持連任。