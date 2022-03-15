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2022柚花藝術節周末登場 　黃偉哲邀全國民眾前來享受春日柚香

▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春日來臨，三月的台南麻豆柚花滿城飄香，柚花小鎮藝文活動也將熱鬧登場！今年「柚花藝術節」活動，集結南市府文化局、麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊等，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲15日出席傳活動，邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。

▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，歡迎全國民眾前來2022柚花藝術節，在這裡無論是野餐還是露營，都可以浸淫在柚香當中，南市府也會持續努力規畫在這裡開辦露營區等等的活動場域，讓大家能夠更深入體驗麻豆之美，另外，南市府也會持續發揚光大文旦產業鏈，從柚花到柚子，從春日到中秋，會持續推動相關活動以及推廣相關產品，營造更好的柚花藝術節。

▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

走出去年因疫情停辦的陰霾，充滿文人雅士藝文氣息的麻豆柚花藝術節，2022年重出江湖，再度帶來一系列柚花饗宴！今年柚花藝術節以「打開」為概念規劃7大系列活動，分別為「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」、「童花書界」，邀請柚農「打開」柚園與民眾分享，邀請民眾「打開」閱讀在柚花樹下欣賞繪本、聽故事，「打開」想像觀賞裝置藝術，「打開」五感在柚子園野餐、聽音樂、DIY、逛市集；優質戶外活動不僅適合家庭親子，柚園特殊景觀更是文青、網紅可踏青漫步的拍照美地，邀您一起來感受這場麻豆柚子園裡的嘉年華會。市議員尤榮智及吳通龍也前往共襄盛舉！

▲今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲邀請全國民眾乘著春日暖陽走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時序入春，也是柚花與苦楝花群開的時節，白色與淡紫色花朵沒有炫麗奪目的外表，滿樹花開，卻有另一股淡雅之美。今年提早三周盛開，更讓整個麻豆早已瀰漫一份淡淡的香氣，包括磚井社區的柚花巷、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，都是初春麻豆最美的風景，邀請民眾在柚花盛開的時節，共同迎接春日的美好時光！活動詳情及最新消息請上總爺藝文中心FB粉絲專頁查詢。

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