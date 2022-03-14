安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

▲台南市南區、安平區市議員參選人林依婷，陪同市長黃偉哲特地前往安平當地店家鑑定，證實蚵仔無苦味，食客們可以放心品嚐。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平蚵日前遭反映有苦味，經台南市農業局採樣送水產試驗所台西分所檢驗後結果出爐，因久旱未雨導致海水鹽度高所致，日前歷經一場春雨後已完全改善，為證實安平蚵無苦味，南區、安平區市議員參選人林依婷，陪同台南市長黃偉哲特地前往安平當地店家鑑定，證實蚵仔無苦味，食客們可以放心品嚐。

台南市農業局漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，接到反映牡蠣苦味問題時，即派員在2月9日及3月1日分別採樣，並送往環保局、水產試驗所檢測，環保局回覆當地水質一切正常無污染情形，在牡蠣方面生殖腺約達25％飽滿，胃內有相當多未消化的食物，種類以矽鞭毛藻類為主，沒有特別的異味，排除苦味的來源，研判是因久旱未雨導致海水鹽度高所致，日前一場春雨已完全化解。

市長黃偉哲表示，安平所養殖的牡蠣方式是採浮棚式，分成中蚵及新蚵兩種，中蚵在10月初吊殼培養到農曆過年前採收，新蚵則在4月份開始到6月份收成，因養殖期牡蠣殼全天都浸泡在海水裡，不曾離開過水面，所以養殖的體積都比較飽滿厚實，口感也非常甜美，在此呼籲來台南觀光的遊客們，來到安平一定要品嚐蚵的鮮甜美風味。

南區、安平區市議員參選人林依婷表示，自從安平蚵被爆出有苦味後，蚵農們心急如焚焦急萬分，向她反映希望想解決辦法，如今真相大白，黃偉哲市長也特地前來鑑定，蚵農們也已如釋重負，可以繼續養蚵為生，觀光客來到安平也可放心品嚐牡蠣的各式料理。