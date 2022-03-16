桃園富林國小2學童「隔離期滿陰轉陽」　米迪鏈累計34人中鏢

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增3例本土個案，桃園富林國小確診姊弟同住表姐與兄長隔離期滿採檢確診，列案21604、21626。指揮官陳時中表示，兩人Ct值分別為25.8、25.2，米迪傳播鏈累計34人染疫，該條傳播鏈將於後天（3/18）監測期滿。

▲桃園新增確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



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指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性，2例女性，年齡介於10多歲至70多歲。截至目前國內累計6,650,590例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,628,498例排除)，其中21,492例確診，分別為5,945例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。