今增87例境外「韓國入境有11例」　陳時中：考慮韓國班機列落地採檢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增90例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及87例境外移入，其中47例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。指揮官陳時中表示，境外移入中需要注意的是韓國有11例，會稍微檢討，考慮韓國班機是否要列入落地採檢範圍。

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▲▼3/15-3/16落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為60例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(30例)、韓國(11例)、印尼(5例)、香港、澳大利亞及美國(各4例)、馬來西亞(2例)、波蘭、泰國、丹麥、模里西斯、新加坡、德國及柬埔寨(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年2月8日至3月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,650,590例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,628,498例排除)，其中21,492例確診，分別為5,945例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

▲3/16新增境外個案表。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

