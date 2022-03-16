援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

▲羅美玲號召「捐贈烏克蘭生活物資活動」。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，財團法人賑災基金會16日公布，截至上午8點前，援助烏克蘭捐款逾6.37億元，捐款筆數超過10萬筆。民進黨立委羅美玲、湯蕙禎、管碧玲等12人上午舉行記者會，宣布將響應外交部「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」的活動，共同捐贈抗生素、衛生棉、口罩、靜電保暖衣、毛毯等物品。

民進黨立委羅美玲、湯蕙禎、管碧玲、范雲、周春米、王美惠、何志偉、陳秀寳、蘇巧慧、賴品妤、伍麗華、許智傑今天上午出席記者會，並由駐土耳其前代表鄭泰祥代表外交部受贈，呼籲民眾踴躍捐物資。

羅美玲表示，許多烏克蘭的民眾因為戰火流離失所，面臨著物資嚴重缺乏的問題，她長期持續關注醫療以及女性生理議題，因此這次捐贈2萬劑抗生素以及衛生棉，希望能降低烏克蘭民眾因戰亂受傷或生理感染的風險，減輕在戰火下的負擔，讓他們感受到台灣對烏克蘭的支持與關懷。

管碧玲談及，每次從媒體上看到烏克蘭人民逃難景像，真的讓人夜不成眠，尤其看到俄羅斯無差別的轟炸平民、婦幼醫院，更是心如刀割，在詢價捐贈的靜電保暖衣時，廠商二話不說就表示願意不具名捐贈，而口罩大廠南六在知道這個活動後，馬上表示要多少都可以，這就是台灣人的溫暖。

何志偉補充，這幾天他也與歐洲商連繫，除了物資的捐贈之外，希望將這些善款直接運用在當地的外商，採買相關物資，節省空運的時間成本，讓台灣的援助更加及時，也呼籲外交部持續提供相關的協助。何志偉當場也帶領所有立委，以烏克蘭語表達台灣的支持。

鄭泰祥代表受贈時表示，民主自由是台、烏兩國共享的基本價值，本次的捐助行動彰顯了眾多正向價值，尤其是台灣人的愛心、同情心，並且激發面對強權的愛國心，以及站在民主自由陣營的決心。