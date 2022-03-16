「打仗就像打電動」遭同黨議員砲轟　何志偉喊冤：比喻接地氣訓練

▲民進黨立委何志偉。（資料照／何志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，引發社會對台海情勢的關切。不過，民進黨立委何志偉日前在電視政論節目上，以「打電動」類比新式戰備武器，說明現在軍事訓練與過往「填鴨式教育」不同，卻遭同黨議員洪健益批評，對國家戰力及國防規劃最無知的具體展現。對此，何志偉16日中午受訪喊冤說，他論述的重點是現代化武器簡單好上手，搭配國軍接地氣的訓練就可以變很強，且現在以飛行模擬器訓練飛行員，「看起來就很像打電動」。

何志偉日前在電視政論節目說，現在軍中裝備已經升級了，阿兵哥不是在地上滾、被虐待，而是被扎扎實實訓練體力、技能，並舉例說，現在年輕人打電動超強的，3至5分鐘就上手，未來新的戰備武器等，只要把東西寫得很清楚，且訓練過程中非用過去的填鴨式方式，就會像打電動一樣。未料這段談話卻被製作成「抖音」影片，在網路瘋傳。

洪健益今天透過臉書分享這段影片諷刺說，「如果會打電動就會打仗，那何大立委要不要考慮直接向國防部提案，把全部的操練都改成打電動？如果會打電動就會操作武器，那何大立委打算什麼時候打電動去開戰鬥機負責驅離共機？」

對此，何志偉下午受訪回應，他論述的重點是對年輕人有信心，因為現在戰爭形式、武器型態都在進化當中，相較過去，現代化武器直覺式操作、簡單好上手，只要搭配國軍「務實、完整、接地氣的訓練」，就可以變得很強。

何志偉舉例說，例如現在軍事訓練使用無人機、地對空機械等，都是全世界未來會進步的方向，且就連醫院訓練醫生進行達文西手術，也會採用虛擬實境模擬器進行訓練，如同飛行員也會透過飛行模擬器實施訓練，「看起來就很像打電動啊」。

至於日前言論被製作成簡體字的抖音影片，是否被作為政治操作的一環？何志偉僅說，「表示他們（指中國大陸）真的很害怕，所有挑釁的人都是害怕的人，知道怕就好」。

▼何志偉稱打仗就像打電動，洪健益16日發文開嗆。（圖／翻攝自Facebook／洪健益）