民進黨立委提案禁菸年齡20歲　菸品警示圖文面積增加至「75%」

▲民進黨立委陳秀寳、羅美玲召開「青少年遠離菸品，健康未來等著你」記者會。（圖／陳秀寳辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳秀寳15日提出《菸害防制法》部分條文修正草案，明定禁菸年齡提高至20歲、菸品警示圖文面積提高至75%，並且提高供應菸品予未滿20歲之青少年或強迫、引誘或以任何方式使未滿20歲的青少年吸菸之罰鍰，以及全面禁止營業場所免費提供菸品。

行政院會在今年1月13日通過《菸害防制法》全文修正草案，並且函請立院審議，草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品；並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

對此，民進黨立委陳秀寳、羅美玲15日上午在立法院召開「青少年遠離菸品，健康未來等著你」記者會，並邀請衛福部國健署代表列席說明。

陳秀寳表示，菸品燃燒後，可釋放出15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」的致癌成分，台灣平均每20分鐘就有1人因菸害死亡；35歲以上可歸因於吸菸疾病的經濟成本，每年約有1441億元，占全國GDP的1.06%，顯見其對個人、家庭及國家之影響極為重大。

陳秀寳指出，依據2020年18歲以上的吸菸行為調查統計，超過78.3%的吸菸者在20歲前就開始吸菸，然而20歲前大腦仍處於邁向成熟階段，較容易受尼古丁的影響，吸菸成癮率高。

陳秀寳再指，根據美國研究顯示，提高禁止吸菸的年齡，可有效降低成癮率，更可連帶降低成人吸菸率，其效果等同提高40%的菸稅或每包菸漲價新台幣30元，美國、新加坡、泰國等國也已陸續立法，通過提高禁止吸菸年齡至20歲以上。

陳秀寳認為，印製大幅的菸品容器健康警示圖文，是更能直接警示吸菸者的宣導方式，而現行全球約有68%的國家，警示圖文面積大於或等於50%，台灣更應該將警示圖文的比率由35%增加至75%。

陳秀寳也說，為落實菸害防制，使青少年遠離菸品，本次修法也提高供應菸品予未滿20歲之青少年，以及強迫、引誘或以任何方式使未滿20歲之青少年吸菸的罰鍰，同時規定營業場所不得因任何原因免費提供菸品，以確實杜絕青少年取得菸品之管道。

羅美玲則認為，菸害對兒童及青少年的發育及健康影響嚴重，但在網路平台上卻隨處可見用隱晦的字詞所販售的加味菸品，使青少年容易取得，因此本次修明文禁止供應、展示或廣告與菸品或菸品容器形狀近似的糖果、點心、玩具或其他物品，嚴加預防青少年有接觸菸品的可能。

國健署簡任技正劉家秀回應，為了下一代青少年的健康，遠離菸害的危害，本次修法與行政院版本的走向一致，國健署也會持續追蹤，使具社會高度共識的部分可以儘速通過。

▼民進黨立委陳秀寳。（圖／陳秀寳辦公室提供）

