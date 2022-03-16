賄選、妨害投票連坐裁罰1.6億元　國民黨144案最多

▲國民黨中央黨部。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會16日邀請中央選舉委員會進行業務報告。據統計，截至今年2月17日止，中選會依《公職人員選舉罷免法》政黨連坐裁罰條款，開罰中國國民黨、民主進步黨、親民黨等5個政黨。其中，國民黨因黨員對投票權人行賄、虛偽遷徙戶籍以妨害投票結果正確等罪，合計1億2621萬餘元，共計被開罰154案，居國內政黨之最。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會主任委員李進勇列席報告業務概況，並備質詢。

李進勇報告時表示，中選會自2012年4月3日起執行政黨連坐裁罰，按季將候選人資料電子檔及所涉罪名函請法務部將符合要件之確定判決案號函送中選會，據以檢索下載確定判決書後，再行轉知所屬選舉委員會辦理後續連坐裁罰事宜，迄2022年2月17日止，計裁罰193件。

根據中選會統計，該案件包含對投票權人行賄罪（《公職人員選舉罷免法》第99條）144件、虛偽遷徙戶籍以妨害投票結果正確罪（《刑法》第146條第2項）46件、對具候選人資格者交付賄絡（《公職人員選舉罷免法》第97條）2件、妨害他人競選（《公職人員選舉罷免法》第98條）1件，合計193件。

在連坐政黨部分，國民黨154件、裁罰金額1億2621萬5千元；民進黨34件、裁罰金額2970萬元；親民黨3件、裁罰金額410萬元；大道慈悲濟世黨1件、裁罰金額50萬元；無黨團結聯盟1件、115萬元；5個政黨合計裁罰1億6166萬5千元。