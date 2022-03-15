讚周春米「20年磨一劍為屏東」　黃偉哲拍片力挺：最佳人選

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選最後階段，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱積極爭取提名，日前曾拍攝影片推薦莊瑞雄、鍾佳濱的台南市長黃偉哲15日再拍片為周春米加油打氣說，相信具有法律專業且「20年磨一劍」為屏東的周春米，是一個不一樣的政治人物，帶來一個嶄新的屏東。

▲黃偉哲拍片讚美周春米。（圖／周春米辦公室提供）

黃偉哲在影片表示，令他印象深刻的是，台灣曾經發生過幾次令人遺憾的社會案件，周春米身兼女性與法律專業立委的身分，用自己畢生經驗，成為我們國家建構社會安全網的助力，她推動了《跟蹤騷擾防制法》及司法精神病院、完善精障監護處分等法案的三讀。周春米有立委的經歷，知道國家資源和地方願景如何結合，她從法官、律師、立委，在屏東20年磨一劍，所有的打拼，讓她成為今日屏東縣長的最佳人選。

黃偉哲也說，周春米有別於大家對政治人物的想像，他兼具法律人的清晰邏輯和女性的知性與溫暖，研擬出許多「有溫度的政策」，緊盯細節、實事求是，讓政策變政績，成果有目共睹，她不會用模糊的語彙和邏輯面對鄉親，一定是耳目一新的好選擇，因此屏東縣長他推薦支持周春米。

對此，周春米回應，台南是南台灣兩個直轄市之一，南高屏本質上其實是同一個生活圈，未來縣政上一定有許多要與黃偉哲市長請益、交流並且合作的地方，因此，這次能獲得黃偉哲的推薦，意義非凡，也相信這樣替自己注入一劑強心針，來自有直轄市治理經驗的市長的推薦，選民可以放心將屏東託付給春米。