鄭天財反對正名公投　瞎舉例「烏克蘭總統犯錯讓人民死傷慘重」

▲鄭天財（右）質詢李進勇（左）。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰爭持續超過兩周，烏克蘭人民挺身捍衛家園，引發國際關注。不過，國民黨立委鄭天財16日在立法院批評，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的決策造成戰爭，讓人民死傷慘重，並以此為例呼籲中選會應審慎處理「巴黎奧運正名」公投案，避免其成為「對岸的理由」。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會主任委員李進勇列席報告業務概況，並備質詢。

鄭天財會中表示，現有民眾提出「以台灣（Taiwan）為全名申請參加2024巴黎奧運」公投案，不過，奧運代表團的名稱不是中華民國政府可以決定的，而是依據國際奧會規定，根本不應該列入《公投法》適用事項，並延伸說，現在俄烏戰爭還在繼續，「俄羅斯出兵絕對是錯誤，我們要譴責，但是烏克蘭總統讓人民傷亡慘重」，顯示烏克蘭總統犯了非常大的錯誤，做了一個決策造成人民、軍人的死傷。

鄭天財表示，因此，中選會面對「巴黎奧運正名」公投案應該慎重，不要讓該案成為「對岸（指中國大陸發動戰爭）的理由」，作為一個國家領導者、政府官員要審慎評估。

不過，李進勇略帶疑惑地回應說，不曉得為什麼俄羅斯發動戰爭要譴責烏克蘭總統？且俄烏戰爭對我國的公投案通過，「我也不認為有什麼關係」，因為公投案是否成立要看《公投法》規定，「跟俄烏戰爭是沒有關係的」；鄭天財聞言說，如果李進勇不了解的話，可以看世界各國的評論，有很多專家對於這個戰爭評論說，應該譴責俄羅斯發動戰爭，但是烏克蘭總統的決策也造成戰爭。

巴黎奧運正名聯盟今年1月宣布啟動巴黎奧運正名「台灣隊」公投案，主文為「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為名申請參加所有國際運動賽事及2024巴黎奧運？」中選會今天說明，該案已於2月17日舉行聽證，後續將提報中選會委員會議審議。