確診隔離者如何投票？　李進勇：考慮延長時間「分流投票」

▲中選會主委李進勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情趨緩，解封聲浪起，外界關注今年底地方選舉如何確保確診者及隔離者的投票權。中選會主委李進勇16日表示，韓國總統大選經驗值得台灣借鏡，中選會已著手研究，例如延長投票時間，讓民眾分流到戶籍地投開票所投票，不過仍須與中央流行疫情指揮中心、內政部討論。

立法院內政委員會今天邀請李進勇列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委羅美玲會中關注，近期落幕的韓國總統大選規劃確診者及隔離者投票事例，但卻出現沒準備投票箱改用紙箱、購物袋等亂象，遭質疑選舉公正性，面對今年底地方選舉，中選會是否有相關準備？

李進勇說明，韓國修改選舉相關法規，讓確診者可透過郵寄、提前配合特設投開票所、到一般投票所但時間分流等途徑投票，這是因為選前韓國單日確診人數高達2、30萬，3月初共有100多萬人口受疫情影響，因此制定相關規定，以擴大民眾參與投票比例，「有值得我們（台灣）借鏡的地方」。

李進勇表示，由於我國目前沒有「不在籍投票」的法治基礎，中選會有在研究，是否能透過延長投票時間等方式，例如在遵守防疫規定下，讓確診及隔離民眾在下午4點後到戶籍地投開票所投票，不過，相關規定仍須與中央流行疫情指揮中心、內政部研討協商，中選會已經著手進行研究。