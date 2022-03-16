民進黨觀察「國台辦與習近平不同調」：像打耳光又踩紅線

▲大量烏克蘭難民前往德國尋求庇護。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

中國國台辦16日表示，「外國反華勢力叫囂著把台灣打造成所謂『豪豬』，只會將台灣進一步推向災難的深淵。」民進黨一名涉外幕僚分析，中國對台部門此舉一反習近平近來的態度，像是打了習一巴掌，還踩了國際社會反侵略的紅線。

俄羅斯武力侵略烏克蘭後，國際社會強力譴責俄國，並啟動各項制裁，同時也對保衛台灣有更明確的表態。不過，國台辦16日再次發表強悍言論，表示「外國反華勢力叫囂著把台灣打造成所謂『豪豬』，只會將台灣進一步推向災難的深淵。」

對此，一名綠營涉外幕僚分析，在國際社會高度譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並且全力尋求各種可能的作為制止侵略，在國際社會上形成強大的主流民意，即便是與俄羅斯友好的中國，也都感受到這股國際主流民意的壓力。

該幕僚指出，習近平在上週啟動「關注烏克蘭人道危機」的態度，應是避免被波及，擔心國際上廣為談論所謂「今日普丁，明日習近平」等相關評論成真。

不過，在習近平一邊人道協助烏克蘭之際，中國對台部門也持續發表強硬言論。民進黨涉外幕僚說，該部門一反習中央的態度，像是打了習近平巴掌，更踩了國際社會反侵略的紅線。