陳其邁才動怒！一隻鳥讓「高雄又停電」　高市府：市民已相當不耐

記者趙蔡州／綜合報導

303大停電讓高雄186萬戶受影響，市長陳其邁為此動怒，直指台電犯下低級錯誤，不料高雄大社、燕巢區15日又發生2000戶停電事件，原因是一隻鳥碰觸帶電設備導致。對此，高雄市政府15日發布新聞稿，指責台電近期多次無預警停電，已經讓高雄市民相當不耐，要求台電月內到市府報告改善措施與期程。

▲台電近日接連無預警跳電事故，已讓高雄市民感到不耐。（圖／台電提供）

高雄市大社區及燕巢區鳳旗路、角宿路一帶15日中午12時許突然停電，影響約2000戶。高雄市經發局長廖泰翔指出，台電近日接二連三、大小規模不一的無預警跳電事故，已讓全體國人，特別是303大停電受害最重的高雄市民感到不耐。

廖泰翔說，上周四（10日）在興達電廠新廠長上任隔天，市長陳其邁就指示副市長羅達生率相關局處親訪，要求台電穩定供電、加強巡檢並強化電網韌性，沒想到不到一周，竟然又出現了停電事故，顯示問題的急迫性，呼籲台電應該正視問題。

高雄市經發局強調，市府未來會陸續前往轄內的大林及南部發電廠全面視察及體檢，並要求台電應該在1個月內到市府，針對「供電穩定與韌性」，報告具體改善措施與期程，徹底改善高雄民生及工業供電品質。

▲台電追查高雄大社、燕巢停電原因，發現燒焦鳥屍體，而附近草叢也有燒焦痕跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高雄大社及燕巢鳳旗路、角宿路一帶停電，台電事後調查原因，在燕巢區中興路與湖仔內入口（義大醫院前附近）發現一燒焦鳥屍體，附近路面草叢也有燒焦痕跡，研判是鳥碰觸帶電設備，造成礙子破裂釀停電事故。

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