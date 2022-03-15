美福大火斷電害到周邊店家　台電架設臨時線路復電

▲美福大火波及，市府與台電緊急架設臨時電線路恢復供電。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲發生大火，台電配合消防救災進度，進行火場週邊預防性斷電，14日經市府和台電現勘復電作業，經協調採專案方式進行「蘆竹區長安路二段109號與南山路二段205巷交叉路口電力搶修工程」後，台電之即進行備料、調撥搶修人員及工程車輛，緊急立桿、接通電纜及測試送電完成後，於15日清晨全數復電。

市府經發局指出，市長鄭文燦14日至美福倉儲火場現場，追蹤救災進度及關心周邊業者營運受影響情形，對於火災斷電造成週邊店家業者無法正常營運，影響甚大，亦造成鄰近民眾生活的不便，相當關切，立即指示市府經發局協調台電公司至現場討論架設臨時電線路恢復供電方案，確認儘速復電的具體作法。

▲纜線自水溝管道內引出拉線中。（圖／經發局提供）

經發局長郭裕信表示，在兼顧現場救災及復電後周邊業者恢復正常營運前提下，14日經與台電現勘時，協調採專案方式進行「蘆竹區長安路二段109號與蘆竹區南山路二段205巷交叉路口電力搶修工程」，透過經發局協調救災現場騰出作業空間，供緊急搶修人員、吊臂車及大小工程車作業，以利儘早恢復供電，協助周遭業者恢復正常營運，維護民生用電需求。

台電桃園區營業處處長楊顯輝表示，台電公司經與市府現勘後，即進行備料、調撥搶修人員及工程車輛，緊急立桿、接通電纜及測試送電完成後，於15日7時16分全數復電。台電公司盤點此次搶修人力動員17人次、搶修車輛7輛及各類搶修設備包括發電機、挖土機。恢復供電後，如仍無復電時，請通知台電公司或經濟發展局立即處理。如有任何供電問題，可電洽台電公司24小時免付費服務專線1911。