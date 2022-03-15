才3月半「11天都停電」　15地區慘翻！網粗暴統計：總有一天停到你

▲33全台大停電，民眾狂錯愕。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

3月3日大停電，讓全台民眾怨聲載道，經濟部長王美花於報告中指出，當日上午8點54分至9時16分的關鍵22分鐘內，顯示人為誤操作的狀況，造成電力設備短路引發停電的連鎖效應。由於近半個月停電頻頻，有熱心網友統計，從3月1日至今，共有11天都停電，地區則分布全台15地區。

一名網友在PTT的Gossipipg板表示，剛好閒閒沒事幹，隨手查詢3月以來各地停電狀況，粗暴地把停電地點／影響戶數／原因都列表出來，讓他驚呼，「覺得這半個月停電也發生得太頻繁了吧！」

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▲原PO自稱「粗暴統計」半個月停電時間軸。（圖／翻攝PTT）



►3月1日

竹科跳電

台電說明原因：竹科某廠商設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，不過並未造成用戶停電

►3月2日

台南永康，6576戶停電

台電說明原因：仁德配電變電所事故導致饋線跳脫

►3月3日

全台，約553萬戶停電

台電說明原因：操作員未按斷路器SOP維護保養流程，引發高雄興達電廠設備短路

►3月5日

台南市永康區，737戶停電

台電說明原因：分歧線地下電纜故障引

►3月7日

台南市永康區、東區，7511戶停電

台電說明原因：永康鹽行配電變電所因地下電纜故障導致饋線跳脫

►3月8日

高雄岡山，約7692戶停電

台電說明原因：因保護電驛故障，導致主變壓器跳脫

►3月11日

桃園，機場停電

桃機說明原因：第二航廈行李處理場電纜遭2工人破壞，與台電無關

►3月12日

台南市，中西區、北區、安平區、南區、東區等地區路燈不亮

台電說明原因：運河變電所旁路燈控制開關發生故障

新北市汐止區、基隆市七堵區，3980戶停電

台電說明原因：線路變壓器故障

►3月13日

新北林口，約1,874戶停電

台電說明原因：配電線路故障，饋線跳脫

台北萬華，約1,136戶停電

台電說明原因：青年變電所因設備潮濕造成絕緣不良，導致分歧線路保護熔絲熔斷

南投市，少部分停電

台電說明原因：線路設備故障

►3月14日

高雄市，燕巢約2000戶停電

原因：曳引車鋼板掉落撞壞電桿

►3月15日

高雄市，約2000戶停電

台電說明原因：一隻鳥意外碰觸帶電設備，造成礙子破裂導致停電

新北中和，2127戶停電

台電說明原因：地下電纜故障

底下鄉民也吵翻天，「每天停電，歸剛欸」、「這個月還沒結束，別太早」、「繼續不預警降壓，只會壞更多」、「不要太不滿，正常能量釋放」、「推個，厲害了天天開獎，總有一天停到你」、「可以做一個年度統計，看最後哪邊誰沒被停到，那邊就是真天龍區」、「台積電不會停電就好了」、「八卦粗暴好文，應該置頂」、「怎麼統計起來這麼慘」。

▼網友打賭，就怕停電還會發生。（圖／翻攝PTT）

