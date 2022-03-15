立委劉櫂豪與市長陳其邁協助推廣台東鳳梨釋迦

▲立委劉櫂豪與高雄市長陳其邁，推廣台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪日前在立法院問政完之後，特地趕到高雄與市長陳其邁共同推廣台東鳳梨釋迦，市長陳其邁並協助採購300箱鳳梨釋迦，盼望能夠把品質最優，營養價值最高的台東鳳梨釋迦，分享給高雄鄉親，劉櫂豪強調，鳳梨釋迦產季約到4月底，錯過此次下次要買就要再等1年。

劉櫂豪指出，非常感謝市長陳其邁主動來聯繫，協助採買台東鳳梨釋迦300箱，幫助農民。由於去年9月中國違反國際貿易慣例，片面宣布停止台灣釋迦輸入，劉櫂豪督促農委會全力協助農民，並擬訂出口5000噸、內銷5000噸以及加工3000噸目標，同時成立「豪釋平台」幫助農民媒合消費者，協助推廣台東釋迦，目前已媒合達7531箱成績，基隆市市長林右昌、各國營事業、民間企業等也都積極協助認購幫忙推廣，全力挺農民、挺釋迦。

劉櫂豪說明，市長陳其邁因為去年3月鳳梨出口中國一樣受到非貿易因素的障礙，當時許多國人力挺，讓高雄的鳳梨價格不跌反漲，此次台東鳳梨釋迦遇到同樣的難關，高雄市因為前波處理疫情等因素，目前疫情受到控制後，即積極聯繫劉櫂豪立委，媒合此次採購300箱鳳梨釋迦，同時共同呼籲國人，趕快來採購台東品質最優，營養價值最高的鳳梨釋迦，產季到4月底就截止了，透過豪釋平台，由劉櫂豪媒合想購買鳳梨釋迦的好朋友向農民直接購買產地直送鳯梨釋迦，消費者將款項直付農民。